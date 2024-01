Bertín Osborne está atravesando uno de sus peores momentos vitales. Las últimas polémicas personales relacionadas con el posible hijo que ha tenido con Gabriela Guillén ha protagonizado todas las noticias que han salido del cantante en las últimas semanas. Pero esta situación, ha podido saltar a su vida profesional, donde tenía previsto realizar una serie de conciertos.

Bertín anunció que aplazaba un concierto que tenía previsto dar en Alicante. Sin embargo, la segunda fecha tampoco va a ser la definitiva, ya que ha vuelto a cambiar el día, trasladándolo al domingo 4 de febrero. El cantante ha querido dirigirse de forma directa a sus seguidores con un comunicado en video que publicó en sus redes sociales.

En dicho discurso, afirma que los síntomas del Covid han sido los que le han provocado aplazar la fecha. "Quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Tengo que deciros que me ha costado la misma vida", ha confesado Bertín.

Y es que está atravesando por problemas de salud leves, que le han tenido apartado de la vida pública, quedándose en su casa por recomendación médica. "Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor".

Como viene acostumbrando, no ha hecho ninguna declaración acerca de los rumores de paternidad ni de su relación con Gabriela Guillén. También se ha dicho que Bertín no va a ejercer como padre del niño, aunque se ha podido saber que le ha hecho una serie de transferencias a la madre, posiblemente en concepto de manutención.

Por último, Bertín ha querido terminar el video con un mensaje de esperanza y optimismo, asumiendo que el concierto se va a celebrar a toda costa. "No estoy al 100%, pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado". Un compromiso que sus seguidores seguro que van a agradecer.