Terelu Campos ha vuelto a sembrar la polémica con su última publicación en el blog que tiene en Lecturas, Lo que nunca te conté. La reflexión que lanza la hija de María Teresa Campos va en relación con lo acontecido las últimas semanas, en las que varias personas han aparecido en televisión lanzando acusaciones a sus padres o madres, un gesto que Terelu ha desaprobado rotundamente.

"Todos sabemos que en una familia con varios hijos y que han recibido la misma educación cada uno es de una manera", ha detallado en un punto, después de reflexionar sobre la maternidad y cómo lo vivió ella. "Ser madre te crea un vínculo especial con tu hijo. Al final, la sensación de saber que una vida está creciendo dentro de ti no es extrapolable a tu pareja".

La publicación la ha titulado con una frase sacada del texto, muy reveladora de porque a su hija no le ha sentado nada bien lo que ha escrito Terelu sobre ella. "Me rompería la vida si Alejandra Rubio dijera en la tele que ha sufrido por mi culpa". Esta afirmación ha sido la que ha enfadado a Alejandra Rubio, ya que piensa que su madre deposita muy poca confianza en ella.

Pero el golpe duro llega al final del texto y es que Terelu abre la puerta a que, en un futuro, Alejandra se pueda sentar en un plató para hablar sobre sus intimidades o las del padre de Alejandra. "Soy madre y si viera a mi hija en un plató de televisión hablando de su padre o de mí sería el mayor fracaso de mi vida". Alejandra no ha tardado en contestar a su madre y de una forma muy rotunda.

En primer lugar, ha querido desmentir y rechazar la idea de que ella pueda decir cualquier cosa en televisión acerca de sus padres. "Está hablando de algo que no va a pasar jamás, no me sentaría a hablar mal de mis padres en un plató ni de broma, lo que tenga que arreglar en casa será en casa" ha resaltado, añadiendo que le preocupa la poca confianza que deposita su madre en ella: "De todas formas cuenta algo que sabe que no va a pasar, me parece innecesario, porque no va a pasar. Se me caería la cara de vergüenza, además que no tengo nada malo que decir de ellos en absoluto".

La hija de Terelu ha querido zanjar el tema ahí, volviendo a recalcar el hecho de que nunca iría un plató para hablar mal de sus padres, para alivio de Terelu. El resto de sus compañeros de Así es la vida, han compartido las palabras de Alejandra.