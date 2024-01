No hay paso que dé Gabriela Guillén que no llegue a convertirse en noticia. Desde que la paraguaya diera el salto a la fama al conocerse su relación con Bertín Osborne y su posterior maternidad con el cantante, la fisioterapeuta ha acaparado portadas de revistas y horas de televisión cada semana.

Y es que la joven sorprendía a todos anunciando que había dado a luz a su primer hijo el pasado 31 de diciembre. Un dulce momento que se empañaba por las complicaciones sufridas en el parto, de las que llegaba a trascender que "estuvimos a punto de morir", según contaba la propia Gabriela a su entorno más cercano y por las sonadas declaraciones del padre del bebé a la revista Hola, en las que aseguraba que no quería ser padre. "No me toca y no voy a ejercer de padre", decía el presentador.

Unas duras palabras que llenaban rápidamente las portadas de la prensa especializada y corrían como la pólvora por los medios digitales.

Ahora, casi un mes después del tsunami informativo, la joven ha vuelto a ser noticia por la primera entrevista que concedía tras levantarse el escándalo y más recientemente por el robo de su sillita para el coche del bebé.

Inesperado mensaje

Bertín Osborne ha reaparecido tras la dura entrevista de Gabriela Guillén en '¡De viernes!', en la que contó cómo el artista rompió su relación con ella a raíz de enterarse de que estaba embarazada y anunció que ya ha iniciado los trámites para hacerle al niño las pruebas de paternidad.

Y Bertín ha reaparecido por un motivo muy especial, ya que se ha convertido de nuevo en abuelo. El presentador ha viajado desde Sevilla a Madrid para conocer a la pequeña Violeta, la hija de Claudia Osborne, que nació este lunes 22 de enero en la Clínica Ruber Internacional.

Aunque ya conoce a su nieta más pequeña, Bertín Osborne todavía no ha conocido a su hijo. Este gesto por parte del artista ha sido criticado por muchos y la propia Gabriela Guillén ha reaccionado a su comportamiento.

Acercamiento

Tras el vídeo en el que aparecen las imágenes de Gabriela Guillén, Kike Calleja toma la palabra: "Acabo de hablar con ella porque ayer recibí una información, aparte de lo de las transferencias, me decían que antes de que naciera su hijo le había pedido ayuda a 'El Turronero'... quería saber si era cierto o no".

Gabriela Guillén, ante la pregunta del periodista, comenta: "No te voy a contar sí o no, pero sí te voy a decir que la única persona que ha estado pendiende de mí durante todo mi embarazo ha sido 'El Turronero". Por otro lado, la protagonista le dice a Kike Calleja que "me sorprende que todas estas informaciones salgan del entorno de Bertín".

Tras esto, Kike Calleja comenta que le preguntó sobre los pagos de Bertín: "Me dijiste solo fueron dos trasferencias y se habla de ocho e incluso 10, ¿es cierto?". Ante esto, Gabriela Guillén es clara: "No voy a hablar de transferencias, solo daré conocimiento de ello, de si he recibido dinero, a Hacienda, cosa que también tendrá que hacer Bertín Osborne".

Gabriela Guillén, en medio de la conversación, desvela el bombazo: "Me he puesto en contacto con Bertín para pedirle explicaciones por todas estas informaciones que están saliendo a la luz". Por último, Kike Calleja sentencia: "Entiendo que han tenido una conversación, por lo que me ha dicho, se está preparando la demanda de paternidad y dice que muy pronto se solucionará este asunto".