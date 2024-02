Universal Music Group ha dado un manotazo encima de la mesa que ha retumbado toda la industria musical. Rosalía, Taylor Swift, U2 o Bob Dylan dejarán de sonar en la red social del momento, TikTok. Y es que el acuerdo que mantenían hasta ahora, ya no le sirve a la discográfica que ha optado por romperlo y llevarse consigo a todos sus artistas, dejando huérfanos de baile a millones de usuarios en todo el mundo.

Las nuevas generaciones ya no se mandan mensajes ni mucho menos hacen llamadas. Ahora impone el audiovisual, lo breve e impactante. Estas tres cosas son las que reúne TikTok, que desde hace años le comido gran parte del terreno a las clásicas redes como Instagram, X (anteriormente Twitter) o Facebook. La red social china ofrece lo que los usuarios demandan hoy en día, contenidos fáciles, que no perduren, pero que duren pocos segundos. Un video y a otra cosa. La mezcla de rapidez con incertidumbre son la llave del éxito. Y es que en TikTok no se ve lo que quiere cada usuario, sino lo que el algoritmo impone.

Dependiendo de los likes o si has pasado más tiempo viendo un tipo de contenido, los siguientes videos que aparecerán en tu muro, serán en gran parte orientados en ese tipo de entretenimiento. Pero TikTok no solo ha robado usuarios a las grandes plataformas de redes sociales, también se ha metido de lleno en la pelea por la creación de contenido en donde YouTube y Twitch eran los reyes. En la red social china millones de usuarios realizan directos de horas y horas sobre infinidad de cosas, algunas un tanto peculiares. Twitch aún sigue intentando luchar contra esto. YouTube ha copiado la fórmula, añadiendo en su plataforma videos cortos.

La revolución musical

La revolución de TikTok se ha llevado por delante redes sociales, pero no ha quedado ahí. La industria de la música ha experimentado un nuevo cambio. Después de la aparición de las plataformas de streaming de música, TikTok se presenta como crítico musical. Lo que funciona es lo que se convierte viral. Muchos cantantes han entendido que para triunfar, primero tienen que conseguir que la gente reproduzca su música y la baile o haga trends, en TikTok.

La propia Rosalía supo aprovechar el tirón con algunas canciones que ha lanzado. Incluso hay temas suyos que se convirtieron en virales sin ni siquiera ver la luz. Un hito que no va a poder repetir, ya que la ventana se ha cerrado. Del mismo modo, la fiebre por Taylor Swift ha llenado la plataforma con millones y millones de videos de sus canciones, conciertos o apariciones en público. Entre las dos suman más de 50 millones de seguidores en la plataforma. Rosalía lidera con 32,6 millones de seguidores, mientras que Taylor congrega a 23,9 millones.

Nadie sabe que va a ocurrir a partir de ahora, pero lo que es casi seguro es que sus canciones dejarán de sonar en TikTok. Ya hay usuarios que están lamentando la noticia, ya que, en temas musicales, son dos de las grandes referencias de la plataforma. Con ellas dos se van otros hitos de la música como U2, Bob Dylan, Los Beatles, The Weekend o Elton John. Como se ve, el cambio es generacional.