Parece que Joaquín Torres, más conocido como el arquitecto de los famosos, no acabó el año como le hubiera gustado. Y es que un grave accidente hizo que acabara en el hospital, tal y como contó él mismo en sus redes sociales. Ahora, ya pasado el mal trago, el propio Joaquin Torres ofrece la última hora sobre su estado de salud: "Salto a salto".

Así, en una publicación en su perfil oficial de Instagram, el arquitecto aparece en un vídeo caminando con las muletas y escribe: "Breve visita para saludar a mi gente... salto a salto, deseando que me permitan apoyar la pierna izquierda, para entar en otra fase de la recuperación".

Y es que fue tan grave el accidente, que Joaquín Torres tiene que pasar todavía por una larga recuperación hasta que vuelva a estar al 100%.

Madrid

Joaquín Torres, originario de Barcelona en 1970, vivió desde joven el traslado de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su educación se llevó a cabo en el Liceo Francés y posteriormente completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, tras finalizar su formación, fundó, junto a colegas, incluyendo a su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares, el estudio A-cero, un nombre que alude a sus inicios significativos.

Desde sus primeros pasos, Joaquín Torres y su equipo establecieron una filosofía arquitectónica moderna, fuertemente influenciada por el arte, especialmente la escultura. Integraron la inspiración de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus propias vivencias personales, creando así una identidad distintiva que se reflejó desde sus primeros proyectos. Tras un período inicial enfocado en Madrid, sin descuidar los numerosos proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se embarcó en grandes proyectos en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3, y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Dando paso a una expansión, A-cero ha fortalecido sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumado a un ambicioso proceso de internacionalización, con presencia en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se materializó al ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, que resultó en proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

En la actualidad, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. También incursionaron en el diseño de mobiliario y otros elementos, contando con una fábrica en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.