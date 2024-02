Parece que la vida musical no acaba tras la expulsión de la academia de OT. Y así lo están demostrando con los singles que están sacando aquellos cocursantes que ya no están en el programa. Sin embargo, una de ellas ha cometido un grave error tras sacar su primer single: "Me sangran los ojos".

'OT 2023' confirma su éxito en Prime Video: supera las expectativas en la firma de discos de Madrid

Se trata de Suzete, que acaba de sacar single y vídeo musical. Y ha sido en su vídeo donde ha cometido ese grave error del que muchos usuarios de la red social X (antiguo Twitter) han dado cuenta. La pegadiza canción, que algunos incluso aseguran que sería muy buena representante para Eurovisión, muestra en su vídeo a Suzete dándolo todo al ritmo de la música. Y también aparecen sobreimpresionadas en las pantallas algunas frases. Es ahí donde se ha cometido el error, que parece haber pasado desapercibido para los encargados de la edición del vídeo. En un momento se puede ver escrito "Vamos ha hacerlo", y no, no es a posta, porque más adelante vuelve a salir esta frase, esta vez bien escrita: "Vamos a hacerlo". Además, también hay otras faltas de ortografía en el vídeo musical. En el videoclip de Suzete han escrito "Vamos HA hacerlo" y me sangran los ojos cada vez que lo veo



Es una tontería... ¿pero en serio no hay nadie que revise estas cosas?#OTDirecto2F pic.twitter.com/agOZUGbJU0 — #OT2023 (@OT24h) 2 de febrero de 2024 Aquí puedes ver el vídeo completo de Suzete: Fenómeno televisivo "Operación Triunfo" se presenta como un fenómeno televisivo que ha dejado una huella profunda en la industria del entretenimiento en España. Este talent show musical, que combina elementos de competencia, formación y realidad, ha marcado a generaciones enteras desde su debut en 2001. El formato del programa se basa en la búsqueda de nuevos talentos musicales a través de audiciones a nivel nacional. Los concursantes seleccionados ingresan a la academia, un espacio aislado donde reciben formación intensiva en canto, baile y otras disciplinas artísticas. La convivencia en la academia, transmitida en directo, agrega un componente de reality show, permitiendo al público conocer de cerca a los participantes y sus historias personales. La competencia se desarrolla con el sistema de eliminación, donde el público tiene un papel crucial al votar por sus concursantes favoritos. Cada semana, los menos votados enfrentan el riesgo de abandonar la academia. La presión aumenta a medida que los concursantes se acercan a la final, donde uno de ellos será coronado como ganador de "Operación Triunfo". El programa ha contribuido significativamente al panorama musical español, dando a conocer a artistas que se han convertido en estrellas de la industria. Entre los talentos que surgieron de "Operación Triunfo" se encuentran David Bisbal, Rosa López, Chenoa, David Bustamante y muchos más. Estos artistas no solo lograron éxito inmediato después del programa, sino que también han construido carreras musicales sólidas y duraderas. La conexión emocional entre los concursantes y el público es un factor clave en el éxito de "Operación Triunfo". Las historias personales, los desafíos superados y la evolución artística de los participantes generan empatía y vinculación emocional. El programa no solo busca talento vocal, sino también carisma y autenticidad, aspectos que han contribuido a su popularidad a lo largo de los años. Además de su impacto en la música, "Operación Triunfo" ha dejado su huella en la cultura televisiva española. La academia se ha convertido en un espacio emblemático y la gala final, un evento anual muy esperado. El programa ha inspirado versiones en otros países y ha contribuido a consolidar el formato de los talent shows a nivel internacional.