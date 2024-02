Kiko Rivera, vuelve a ser noticia y esta vez no se trata de un nuevo escándalo familiar. El DJ vuelve a estar de actualidad por un problema de salud, un incoveniente que le ha pasado factura hasta inlcuso impedirle participar en un su último bolo en una sala de fiestas.

Ante esto, el hijo de Isabel Pantoja ha hablado en sus redes sociales para contar qué medidas tendrá que tomar para poner solución a este nuevo susto.

"Necesita operación"

Ajeno a cualquier polémica y a la televisión, aunque sí se pronunció sobre la entrevista de su hermano, Fran Rivera, Kiko Rivera está centrado en su carrera musical. Sin embargo, esta semana ha tenido que dar una noticia que le llena de tristeza, y es que un problema en la rodilla, que "necesita operación", le impidió realizar su último concierto.

Para el DJ, que hace apenas medio año publicó su tema El Mambo, que ya acumula más de 9 millones de reproducciones en YouTube, la música lo es todo. Y es que, junto a su canal de Twitch, es su pasión y su profesión. Por ello, tener que cancelar un show no le hace ninguna gracia.

Pero lo tuvo que hacer este jueves, cuando tenía programado un concierto en la Sala Pelícano de A Coruña. Pero, desgraciadamente, tras una revisión médica, el doctor le pidió reposo y tuvo que emitir un comunicado en Instagram informando de su suspensión.

"Con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder estar en el Pelícano con vosotros. Mi salud no me lo permite", explicó Kiko Rivera, a unas horas de su realización. "Estoy jodidísimo de la rodilla y necesita operación (a la espera de confirmación de día), reposo y paciencia".

"Muy pronto estoy de vuelta", aseguró y dio las gracias a sus fans. "Debería estar en Coruña. Hoy era un día grande. Maldita rodilla. Tenemos una cita pendiente, Pelícano", lamentó después.

La sala se pronuncia