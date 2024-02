El restaurante más famoso de la televisión ha vuelto a recibir a nuevos solteros a los que unir en el amor. En esta ocasión, Aleix, un joven gironés de 19 años, acudió al programa en busca de una chica "catalaneta", poniendo como requisito indispensable que hablara y le gustase Cataluña tanto como a él.

El dating show le concertó una cita con Abril, una joven de 18 años de Barcelona. La soltera se quedó sorprendida al verlo, puesto que ya le había puesto cara en un tik tok donde anunciaba que acudía al programa presentado por Carlos Sobera.

Las primeras discrepancias salieron a la luz con el idioma. Mientras que Abril aseguraba hablar tanto catalán como español, Aleix, por su parte, se mostraba más partidario del catalán notando la ausencia de la lengua durante toda la velada. La cita no mejoró cuando Aleix habló abiertamente de política: "Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña", confesaba.

La música tampoco fue un tema en común. El joven se mostraba, para variar, más partidario de la música catalana. Por su parte, Abril confesaba ser fan de Quevedo y del reguetón.

Pese a ser una "catalaneta", Aleix rechazó tener un segundo encuentro con Abril debido a la poca importancia al catalán que tenía la joven: "Yo me siento muy bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano y por eso no tendría una segunda cita", sentenciaba. Dicha decisión estuvo en la línea de Abril que justificó su negativa por no cumplir sus expectativas.