La televisión digital terrestre en España, más conocida como TDT, avanza hacia la integración plena de la alta definición; el formato conocido como HD. Un concepto que hace referencia a la resolución de las pantallas (número total de píxeles que pueden ser mostrados), lo que hace que se caracterice por ofrecer imágenes con un mayor nivel de detalle y calidad, además de sonido envolvente.

Por ello, a partir del 14 de febrero cesarán las emisiones en definición estándar (SD), lo que significa que, desde esta fecha límite, todas aquellas televisiones, decodificadores y receptores TDT que no estén preparados para este cambio, es decir, que no sean compatibles con la alta definición, tendrán que buscar una solución si quieren ver los canales. Y también supone que las empresas televisivas, cualquiera sea su ámbito de cobertura, deben hacer evolucionar sus emisiones hasta la alta definición antes del 14 de febrero, porque si no dejarán de verse al no estar preparados para la alta definición.

Según informa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la transición obligatoria a la alta definición de la Televisión Digital Terrestre en España estaba inicialmente programada para el 1 de enero de 2023, pero finalmente se pospuso hasta el 14 de febrero de 2024, fecha en la que "será obligatorio que los canales de televisión emitan en calidad HD. Los canales en SD desaparecerán por completo, con el objetivo de ahorrar ancho de banda, algo crucial para la transmisión de contenido en 4K y directamente relacionado con la expansión de las redes 5G en el país", han detallado.

Para adaptarse a esta fase tecnológica y disfrutar de la visualización de los contenidos de alta definición en TDT es preciso disponer tanto de una pantalla adecuada como de un receptor TDT adecuado. No obstante, la mayoría de los televisores ya llevan el receptor TDT de alta definición integrado. El usuario deberá verificar si el televisor es compatible con la alta definición. El Ministerio cifra en más de un 98% los aparatos adecuados que, de hecho, ya están viendo los canales HD.

Los televisores más antiguos, sin embargo, pueden carecer de esta posibilidad, por lo que habrá usuarios que deban plantearse la adquisición de nuevos aparatos o bien un decodificador o sintonizador con capacidad HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

Y en el caso de los usuarios que tienen televisores ya preparados para la alta definición, debido a la desaparición de los servicios en definición estándar y su evolución a alta definición, el número de canales encontrados y su posición en la lista de canales puede cambiar. Con lo que es posible que se tenga que reordenar, y en algún caso resintonizar los canales.

Resolución de dudas para no perderse ninguna emisión

Por último, cabe destacar que, ante cualquier duda o aclaración adicional, el propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señala que el ciudadano l puede contactar con la Oficina de Atención al Usuario de la Televisión Digital en el 901 20 10 04, así como a través de los formularios de atención o la web televisiondigital.gob.es

Más allá, emplazan a consultar el citado Real Decreto 391/2019 del 21 de junio, en el que se detallan todas las claves para el despliegue de la alta definición a través de la televisión digital terrestre española.