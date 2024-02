Ana María Aldón sigue dando que hablar en la casa más famosa de la televisión. La que fuera mujer de Ortega Cano resiste a las nominaciones de GH Dúo aunque sigue en el ojo del huracán y cuestionada por sus compañero de reality.

Al parecer, lo poco que la diseñadora sintió la marcha de su pareja de concurso, Marc Florensa, ha sido la comidilla de la semana y el motivo perfecto para desatar una nueva guerra que se puso de manifiesto en plató en el debate de ayer.

Sin embargo, lejos de acabar en lágrimas, las risas fueron las protagonistas de la noche, aunque no fueron del agrado de Ana María, quien volvió a ser protagonista muy a su pesar.

Tenso debate

En el debate de 'GH DÚO' hemos vivido uno de esos momentazos que dejan el programa en un listón muy alto. En la pasada gala, Marc Florensa salió de la casa de Guadalix de la Sierra (junto a Efrén Reyero) y Ion Aramendi ha sembrado el debate en directo sobre si realmente Ana María había sentido de alguna manera esa salida de la que era su pareja en el concurso y su exrepresentante en el pasado.

Y es que según parece -algo que piensan la mayoría de concursantes- Ana María estaba cantando y feliz cuando Marc abandonó la casa. Vamos, que no le importó mucho al parecer. Algo que no piensa la propia Ana María. "Todo el mundo cree que a Ana María no le ha importado que Marc abandone la casa", apuntaba Manuel, hablando un poco por todos.

Marta, por su parte, ha señalado que el otro día ya lo dijo en directo. "Lloró dos segundos y luego estaba aquí bailando y cantando", ha dicho. Ana María ha explicado que se pensaba que estaba fuera y eso le provocó esa emoción: "No me voy a reprimir ni por Marta ni por Manuel". Keroseno ha dado la cara por Ana María recordando que la relación de Ana María y Marc en el programa ha sido un continuo tira y afloja y que entiende que aunque le pueda disgustar algo su salida, luego se olvidase rápido de ello.

El comentario de Ana María

En ese momento, Lucía le ha dicho a Ana María que podía decirlo sin ningún problema, que no escondiese lo que sentía. Pero para rematar, ha destapado un comentario que dijo Ana María en la casa esa misma mañana: "Tú has dicho que echabas más de menos a Efrén que a Marc". "¿Quién ha dicho eso?", ha preguntado Ana María. "En el jardín lo has dicho", ha respondido Lucía. La reacción de Ana María de desconcierto ha sido total y ha provocado las risas de todos.

Ana María se ha intentado explicar pero la risa se ha generalizado todavía más: "Que yo he pasado más tiempo con Efrén que con Marc. Pero a Marc se le echa mucho de menos... No me dio igual para nada. En el momento pensé que se había ido por mi culpa". Ion Aramendi ha bromeado lanzando la propuesta de considerar que en cuanto alguien salga de la casa de 'GH DÚO', Ana María se vista de "riguroso luto".