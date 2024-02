Aunque parezca una persona muy fuerte, Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, también tiene un límite. Y es que la colaboradora ha estallado ante los continuos ataques por transfobia que recibe en las redes: "Me genera impotencia".

La influencer se ha acabado convirtiendo en una diana para todos aquellos que odian la diversidad, y así se lo han hecho saber a la influencer. La que fuera concursante de 'GH' se colocaba en primer plano y compartía en una ‘story’ su opinión acerca de esta lluvia de insultos: “La gente llamándome gorda”, escribía la de Fuerteventura. Mientras tanto, también comentaba: "Sigo alucinando. Sigo sin entender". La cara de Amor era un auténtico poema. Posteriormente, la influencer compartía con sus seguidores, los juicios que sus detractores le habían proferido.

En un vídeo publicado la influencer se muestra feliz y contenta mientras baila una canción. Es con la publicación de este vídeo, cuando la colaboradora de ‘Fiesta’ se ha encontrado con una lluvia de insultos y de faltas de respeto.

“Siento decirte que has cambiado muchísimo, pero para mal”, “Hay chichas”, “Te asoma el rabo”, “Mejor si pierdes unos kilillos”, “¿A quién se ha tragado este?”, “Dentro de poco, al urólogo para revisar esa próstata”, “Tiene patas de elefante”, “¿La cita para el urólogo bien?”. Además, la secuencia de ‘stories’ iba acompañada de la famosa canción 'Zorra' de Nebulossa, canción que representará a España en Eurovisión y todo un himno a la liberación femenina, aunque aquí se le haya querido dar un sentido distinto para herirla.

Ante esta situación, Amor comenta que alucinaba con la gente que “se para en un contenido que no le gusta para atacarlo, juzgarlo y señalarlo”. Además, la canaria, indignada comentaba: “Lo más seguro es que no tengan los cuerpos perfectos quién lo está criticando, pero ellos ven conveniente que tiene que criticar tu cuerpo, porque tú no entras en el canon de belleza, por lo tanto, estás gorda y hay que hacértelo saber”. Además, la exconcursante de ‘'GH' critica la “sociedad que estamos dejando” y le pregunta estos ‘haters’ que por qué se comportaban de esta manera todavía atónita.