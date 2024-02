Los programas en directo siempre han sido la televisión en su más pura esencia. En los últimos tiempos este formato se ha reservado a telediarios, informativos especiales, eventos deportivos y concursos en donde se deciden los resultados gracias a los votos de los espectadores. Sin embargo, el directo tiene sus cosas buenas, pero también cuenta con una parte negativa y es que los tiempos en la televisión cuentan con muy poco margen.

Bailando con las estrellas, uno de los programas que se emiten en Telecinco, no tuvo cuenta este factor en su última emisión, cometiendo un gravísimo error que ha visto afectado el desenlace del programa. En dicho concurso, varias personalidades famosas se enfrentan entre sí para comprobar quién tiene mejores dotes sobre la pista de baile. Un jurado profesional, junto a los votos del público, es el encargado de valorar las actuaciones y decidir quién es el favorito y quién el eliminado. Así hasta que solo quede una pareja, la ganadora.

De primeras, el formato es simple y dinámico. Bailes, valoraciones del jurado, comentarios de los bailarines y alguna toma de los ensayos. Pero, si se va con el tiempo justo, cualquier retraso o alargue de anuncios, puede trastocar todos los planes. Normalmente, no suele haber este tipo de líos, pero en el último programa, el tiempo se les fue de las manos.

Falta de tiempo

Tras las votaciones del público y del jurado, Carlota Boza, actriz de La que se avecina, y Elena Tablada, diseñadora de joyas, se tenían que enfrentar al último baile para determinar quién de las dos abandonaba el programa. Los espectadores, ansiosos por conocer el desenlace, vieron como les cortaban de lleno el final por un problema de tiempo. Elena estaba explicando sus sensaciones después de la actuación, pero tuvo que ser cortada por un nervioso Jesús Vázquez que anunció la peor de las noticias. "Son las 1:55 horas y nos tenemos que ir, no vais a poder bailar el último baile hoy".

La incredulidad y sorpresa fue máxima, incluida en su compañera Valeria Mazza, que pensaba que era una broma. "¿Pero qué estás diciendo? Como que no van a poder bailar". La respuesta de Jesús fue rotunda. "Me están diciendo que tenemos que terminar el programa. El próximo sábado empezaremos el programa con vuestro baile". Tanto en el público, como en los propios concursantes se notaba malestar por la noticia. Además, hubo un pequeño lío al no saber si tenían que repetir baile o realizar uno nuevo.

Las redes no tardaron en llenarse con comentarios negativos hacia el programa por la mala planificación y la manera de cerrar el programa sin desenlace. Un error que, en los anteriores programas pudieron solventar, pese a que se notaba que iban justos de tiempo, pero que en este último fue inevitable.