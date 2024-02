La llegada a la península de una nueva y profunda borrasca llamada Karlotta dejará las próximas horas fuertes rachas de viento superiores a los 100 km/hora, fenómenos costeros adversos y abundantes precipitaciones.

La borrasca, nombrada por España a través de la Agencia de Meteorología (Aemet), afectará con mayor severidad a las comunidades del oeste y norte peninsular como Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña y Castilla y León, según datos de Aemet.

Durante la tarde del miércoles se esperan las primeras lluvias, que se extenderán durante el jueves a la mitad occidental peninsular, Cantábrico y Pirineo occidental y que podrían ser localmente fuertes y persistentes en Galicia y oeste del sistema Central.

El viernes las precipitaciones se generalizarán, afectando a buena parte de la península y Baleares, con mayores acumulaciones en Galicia, suroeste peninsular y Pirineos, y con precipitaciones más débiles y menos probables en el Cantábrico oriental, extremos nordeste y sudeste peninsular y Baleares.

Estas precipitaciones serán en forma de nieve en las montañas de la mitad norte peninsular por encima de 1.500-2.000 metros y por encima de 2.000 metros en Sierra Nevada.

Jorge Rey alerta de la primavera

Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología que arrasa en redes sociales ha avisado sobre lo que está por llegar en los próximos días y también en los próximos meses. El joven ha emitido un directo de más de una hora en la que ha hecho un repaso con sus miles de seguidores sobre la situación actual del clima y una previsión para carnavales, que se extiende hasta Semana Santa y llega hasta mayo. Una previsión que muchos agradecen dada la incertidumbre que se vive estos días por unas temperaturas más altas de lo habitual para tratarse de febrero, así como la aguda sequía que se registra en Cataluña y que ha obligado a diferentes localidades a tomar medidas extraordinarias para tratar de frenar sus efectos.

No obstante, parece que las previsiones no son del todo optimistas. El joven asegura que el famoso refrán "abril, aguas mil" no se va a cumplir este caso dado que se esperan pocas precipitaciones para ese mes. No obstante, parece que todo va a cambiar en mayo. Bajo los refranes, "en enero flores, en mayo dolores", o "Mayo ventoso, para el campesino hermoso, y para el marinero penoso", Rey advierte que mayo va a ser un mes de mucha lluvia y temporal.