La ruleta de la suerte es uno de los programas predilectos para miles de espectadores que, cada mediodía entre semana, disfruta de uno de los concursos más longevos de la televisión. El formato sigue siendo el mismo e incluso se ha mantenido, a lo largo de los años, al presentador Jorge Fernández, ya un clásico de la pequeña pantalla. Pero los comentarios del público, siempre han ido en otra dirección, hacia el músico Joaquín Padilla.

El cantante saltó a la fama con su grupo Iguana Tango y, en especial, tras el lanzamiento de Te perdí. Este hit estuvo sonando durante varias semanas en todas las radios en el año 2008, lanzando al grupo a nivel nacional. Desde 2012, el vocalista participa en La ruleta de la suerte como cantante que acompaña a los paneles musicales. Su fama ha sido muy comentada, ya que en redes sociales se ha sido muy crítico con su participación.

Sin embargo, Joaquín ha sido un fijo durante más de una década, hasta esta semana, que se anunció que no estaría de forma temporal. Las redes sociales se llenaron al instante de teorías y suposiciones de todo tipo, que intentaban descifrar el motivo por el que el cantante no iba a estar en el programa. Desde la propia cadena, tampoco se ha dicho nada, lo único que se sabe fue lo que comento Jorge Fernández: "Joaquín no va a poder venir durante tres días, más o menos". Una ausencia que se ha notado.

Pero los espectadores del programa no se han quedado sin música y le han encontrado un sustituto a Joaquín para esta semana. El nuevo cantante es Jota y ha entrado con toda la energía del mundo, debutando con una canción del grupo 84 y otra de David Otero. Su acogida ha sido muy buena, aunque, como acostumbra el programa, las bromas no han tardado en aparecer.

"¡Joaquín, vaya corte de pelo te has hecho!", señaló sorprendido Jorge Fernández. La diferencia física entre Joaquín y Jota es notable, y el presentador no perdió la oportunidad de hacer un comentario al respecto.

En redes sociales, los espectadores han comentado acerca de la nueva incorporación y el aire fresco que lleva al programa. También los ha habido que han echado de menos a Joaquín y esperan que vuelva pronto, ya que es una de las piezas claves del programa.