A pesar de lo tradicional de los programas históricos de la televisión, sin los pequeños cambios la audiencia terminaría cansándose y apagando la televisión tarde o temprano. Lo atractivo de La Ruleta de la Suerte, sin embargo, reside en el interés que el concurso genera entre los espectadores.

Hoy, para el usuario habitual el cambio ha sido notable desde el primer minuto del programa. Jorge Fernández y Laura Moure irrumpían en plató en solitario; ni rastro de Joaquín Padilla. ¿Qué había ocurrido con el mítico cantante que tantas pasiones levanta? Pues que por motivos personales se ausentará durante unos tres programas.

No obstante, parece que esta primera aparición no se le ha hecho bola y muchos le señalan como el sustituto perfecto para Joaquín Padilla. El cantante habitual de La Ruleta de la Suerte tiene a las redes sociales divididas entre fans y detractores. En los comentarios de la publicación de la cuenta oficial del programa ha habido de todo, aunque son unos cuantos los que pedían su dimisión: "Hombre, ya era hora de que cambiara"; "Felicitaciones, este sí canta, esperemos que se quede y no regresen al otro"; "Pues podría quedarse este cantante".

Eso sí, no quita que también abunden los que piden su regreso cuanto antes y se preguntan el porqué de su repentina ausencia: "Canta bien el nuevo pero ¿qué ha pasado con el Iguana Tango?"; "Tanto que criticáis a Joaquín, pero seguro que en unos días pedís que vuelva".

Un debut a la altura

"Has tenido un buen debut, eh, Jota, buena canción para debutar", comentaba Jorge Fernández después de haber bailado y cantado la canción con la que el concursante se estrenó: 'Tormenta Sideral', de David Otero y '84'. Además, la nueva incorporación al formato confesó que era muy fan del grupo y que, por lo tanto, no había sido un reto enfrentarse a la prueba.

Pero, ¿quién es la nueva incorporación al programa? Jota Bejarano es un artista madrileño -aunque hijo adoptivo de Benavente, Zamora-. Tanto es así que en su día La Opinión de Zamora contactó con el artista para una entrevista. Aunque su rostro no resultara familiar para la audiencia previamente, lo cierto es que se ha codeado con los más grandes, participando en proyectos como 'Los Serrano', 'Águila Roja'. 'Los Hombres de Paco', 'Aída' o el musical de Queen.

Además, Jota desarrolla por su cuenta su carrera musical. En 2014 lanzó su disco 'Hasta Que Salga el Sol' y, a pesar de un parón de más de un lustro, en 2021 volvió con un par de canciones que subió a la plataforma de música Spotify.