El plató de Telecinco estalló anoche con algunas de las revelaciones más fuertes que se han hecho en los últimos tiempos. Marta López se enfrentó anoche a uno de sus momentos más duros en televisión. A la concursante le tocó el turno en 'La curva de la vida', un especial de las ediciones más VIP del reality en la que sus participantes se abren en canal para hablar de los momentos más críticos de su vida, tanto para bien como para mal.

"Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí", comenzaba relatando Marta. Acto seguido, la concursante revelaba por primera vez un detalle de su vida íntima que dejó a participantes y público completamente boquiabiertos, puesto que se trataba de una cuestión muy seria: "Nos fuimos a Tenerife, mi primer amor fueron maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre".

A pesar de que le costara Dios y ayuda salir de esta situación, finalmente lo consiguió. El resto es historia: "Eran cosas que daba vergüenza decirlo. En aquel entonces yo pensé que me quería mucho y por eso decía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy 23 años después, que han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado malos tratos no tenemos que avergonzarnos"

Un embarazo maravilloso

Sin embargo, después de este trágico momento en su vida, llegó la tranquilidad. Una de sus mayores alegrías llegó en 2006. Marta López decidió compartir en primicia en pleno directo de ‘A tu lado’ que estaba esperando a un bebé "muy deseado" junto a su pareja Jorge Cabeza.

La concursante de 'Gran Hermano 2' compartió como fueron aquellos días felices: “Casi todos los meses compraba para hacerme la prueba, porque tenía muchas ganas de quedarme embarazada”. López no escatimó en detalles y narró cómo se enteró y cómo se lo contó a su pareja: “Ese día, bajé sola a la farmacia y me metí sola en el baño. Cuando vi que estaba embarazada, me dio un vuelco el corazón. Salí a la cocina, estaba Jorge cocinando, le dejé el predictor encima de la mesa y me fui. Nos dimos un beso, un abrazo, lloramos y de todo”.

La noticia, si bien trajo la alegría al público, no fue buscada de la noche a la mañana. La pareja llevaba ya seis meses intentándolo hasta que finalmente lo consiguieron: "Cuando le dije de parar, vino”.