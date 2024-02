El culebrón sobre la prueba de paternidad de Bertín Osborne está más vivo que nunca. Cada semana van saliendo nuevas pistas sobre el tema, alimentando los rumores y teorías. Todo comienza con el anuncio de que Gabriela Guillén está embarazada. La modelo estuvo saliendo con el cantante andaluz durante un tiempo, pero la relación se cortó de imprevisto. Desde el principio, la madre ha señalado a Bertín Osborne como padre, pero el presentador ha rechazado cualquier tipo de acusación, además de no hacer declaraciones en público sobre el tema.

Gabriela Guillén acabó recurriendo a la justicia que será la que dictamine si Bertín Osborne es el padre o no. La modelo ha presentado una serie de pruebas que incluyen conversaciones e imágenes que reafirman que, justo cuando el embarazo, ella seguía siendo pareja del cantante. Además, ella siempre ha confirmado que la ruptura fue provocada por Bertín Osborne cuando le dio la noticia del embarazo y no antes como defiende él.

Por el momento, las acusaciones cruzadas entre ambos bandos no dejaban nada en claro sobre cuál era la verdad de la paternidad del niño, pero, según afirma Antonio Rossi, Gabriela Guillén cuenta con la prueba definitiva que le da la razón y en la que se ve que el andaluz seguía siendo su pareja incluso después de que comenzase el embarazo.

Lo más sorprendente de todo es que dicha prueba, no sale de Gabriela Guillén o de la investigación, sino que ha estado ahí, delante de todos, y nadie se había percatado. El mayor culpable de esta prueba es el propio Bertín Osborne, ya que fue él, el que publicó el hecho.

La prueba de paternidad

Todas las pruebas apuntan a que el cantante es el padre, pero, precisamente esta, confirma todo. Y es que Bertín Osborne, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video el 15 de julio defendiendo a Gabriela Guillén. “Las consecuencias todos lo sabéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. No se puede vivir así, a ella le va a costar una enfermedad. Dicen que me ha querido cazar, no es verdad, las relaciones son de dos. A mí no me engaña ya nadie, ella no me ha querido cazar, no ha sido mi rollete, yo no he estado con nadie más”, afirmaba con rotundidad Bertín Osborne en la grabación.

De esta forma, parece que se va aclarando uno de los grandes temas de los últimos meses. Bertín Osborne ha borrado el video para no dejar rastro en sus redes sociales, pero el juez cuenta con la prueba, que puede inclinar la balanza a favor de Gabriela Guillén. Si esto se consigue, el siguiente paso será que el cantante se someta a una prueba de ADN para determinar de una vez por todas si es o no es el padre.