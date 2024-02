Jorge Javier Vázquez permanece todavía recluido y alejado de la primera línea de batalla profesional. El presentador del desaparecido Sálvame y rostro estrella de Telecinco sigue disfrutando de su particular exilio mediático. Sin embargo, se espera que vuelva a la pequeña pantalla para ponerse a los mandos de Supervivientes.

Por el momento y mientras llega su nueva aventura televisiva, el de Badalona sigue fiel a su columna semanal en su blog de la revista Lecturas, donde esta vez se ha despachado a gusto contra Pablo Motos después de que el presentador de El hormiguero dijese que el catalán no era un perfil apto para ser entrevistado en su programa.

Ahora, el de Badalona ha dado un paso adelante y le lanza más de un dardo al valenciano.

"Desaprovechaste la oportunidad"

Jorge Javier Vázquez, exconductor de Sálvame, uno de los formatos más visto de la televisión, nunca ha pisado el plató de El Hormiguero, y, como aseguró hace unos días Pablo Motos, así seguirá siendo de cara al futuro.

"En principio, no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste, pero no lo descarto", aseguró el presentador de Antena 3. No solo el catalán es uno de los famosos que nunca ha coincidido en el programa. Como así destacó el valenciano, a quien sí que le hubiera gustado entrevistar, pero finalmente no fue posible, fue Brad Pitt.

Este miércoles, el catalán ha respondido a Motos a través de su blog de Lecturas. "Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara. Sinceramente, Pablo, no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura", ha escrito el catalán.