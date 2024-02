El cáncer no diferencia a las personas, aunque cuando es un presentador el que lo padece, muchas veces se manifica, por lo que a veces es mucho mejor contarlo a todo el mundo. Y eso es lo que le pasó a un conocido presentador, quien se sinceró sobre su experiencia con el cáncer: "Es muy difícil esconder un entierro".

Se trata del sevillano Manu Sánchez quien, en declaraciones a la revista Pronto, explicó cómo había sido su experiencia después de anunciar que padecía un cáncer de testículos del que ya está curado. "Yo creo que visibilizarlo es casi una obligación, no sirve de nada hacer lo contrario", explicó a la revista, señalando que "la visibilización de esto es algo que tiene que normalizarse, es muy chivato cuando alguien muere de cáncer. Es muy difícil esconder un entierro, pero también hay que contar a la gente que se cura, la investigación cada vez es más y la ciencia avanza, el cáncer no siempre es sinónimo de muerte".

Carismático humorista

Manu Sánchez, el carismático humorista andaluz, saltó a la fama en la televisión autonómica andaluza, Canal Sur, a la temprana edad de 20 años. Su debut se produjo en el programa "Hagamos el humor" en 2005, donde su talento cómico comenzó a destacar. Entre 2006 y 2007, se convirtió en presentador de su primer programa, "De la mano de Manu," en Canal Sur, un show que abarcaba desde monólogos hasta entrevistas a personajes famosos y actuaciones en vivo.

A lo largo de su carrera en Canal Sur, Manu participó en programas especiales, como el "Nochebuena Andaluza" en 2007 y el programa conmemorativo "20 años de Humor." Más tarde, condujo "Colga2 con Manu" en Canal Sur 2, abordando temas de actualidad con un toque humorístico y contando con colaboradores destacados.

Su versatilidad televisiva se manifestó en el programa "Andaluces, somos más y mejores" en 2009, donde desafiaba los estereotipos de Andalucía. Sin embargo, su conexión con Canal Sur llegó a su fin en 2013 debido a recortes presupuestarios.

Manu no se limitó a la televisión autonómica, ya que colaboró en programas nacionales como "Zapeando" de laSexta. Además, incursionó en el teatro con la obra "El rey Solo. Mi reino por un puchero," estrenada en noviembre de 2013.

En 2015, Manu dirigió y presentó "El último mono," un late night show semanal en laSexta. También incursionó en la radio, colaborando en la Cadena SER, analizando la actualidad en "La ventana Andalucía."

Su retorno a Canal Sur se produjo en 2016 con el programa "Vuelta y vuelta," un show de reportajes humorísticos que ofrecía una perspectiva única de Andalucía.

Manu Sánchez se incorporó al equipo de "All you need is love... o no" en 2017, un programa de televisión en Telecinco. Su incursión en la literatura se materializó con la publicación de "Surnormal profundo" en 2017 y "Confesión de un ateo y cofrade. Primer pregón heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla" en 2018.

Su participación en programas como "Bailando con las estrellas" en 2018 y "Tu cara me suena" en 2019 demostraron su versatilidad. Desde octubre de 2019, Manu Sánchez ha estado al frente de "Tierra de talento," un talent show musical en Canal Sur Televisión. Con una carrera diversa y en constante evolución, Manu Sánchez se ha consolidado como una figura destacada en el panorama del entretenimiento en España.