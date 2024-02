Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez son dos de las caras más visibles del duelo de Atresmedia contra Mediaset. El primero, reina en las noches de lunes a jueves desde hace más de una década con su programa El Hormiguero. El segundo, dominaba las tardes de semana y las noches de los sábados con Sálvame. Dos grandes presentadores que, pese a que casi nunca compitieron en horario, parece ser que mantienen algunas rencillas personales.

La única vez que compartieron franja horaria fue con la nueva aventura en la que se embarcó Jorge Javier tras el final de Sálvame. El presentador tomó las riendas del nuevo programa que Mediaset le había planteado, Cuentos Chinos. Un show con un buen elenco de colaboradores y al estilo de El Hormiguero pero con el característico sello de Jorge Javier. Sin embargo, lo que se planteaba como una nueva lucha por las audiencias, terminó siendo una humillante derrota para el nuevo programa.

Con tan solo diez emisiones, la cadena echó el cierre al show y frenó de seco las aspiraciones de Jorge Javier. Las tensiones se rebajaron, con Pablo Motos como vencedor. Pero hace poco, el presentador de Antena 3 volvió a sacar sus rencillas personales con una confesión que nadie esperaba. A la pregunta de si invitaría al programa a Jorge Javier, quiso contestar de manera suave. "En principio no creo que sea un perfil para que yo le entreviste, pero tampoco lo descarto".

Lo que parecía una contestación políticamente correcta, ha acabado siendo un dardo envenenado para Jorge Javier, que no se ha tomado muy bien estas palabras. Aprovechando el escaparate que le ofrece su blog personal en Lecturas, el presentador del corazón ha lanzado su contraataque. "Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara. Sinceramente, Pablo, no entendí tu respuesta".

Con la sinceridad que le caracteriza, Jorge Javier se ha despachado de forma elegante, afirmando que sería un entrevistado muy interesante para el programa. "Ha desaprovechado la oportunidad de tener un invitado a su altura", respondió el presentador tirando de ironía. Sin embargo, Jorge Javier no ha querido seguir con el tema en su carta, señalando que desde que no sale en televisión, ya no entra al trapo en este tipo de temas.

La guerra parece que sigue abierta, pese a que uno de los dos ya no se encuentra en la rueda televisiva. No se descarta nuevos capítulos en el enfrentamiento entre dos de los presentadores más importantes de la televisión española.