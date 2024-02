Sin duda uno de los programas más exitosos de Telecinco es Reacción en cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi en la cadena amiga, cada día se supera más. Y parte de este éxito también lo han logrado con el trío de concursantes denominados los Mozos de Arousa, que cada día suman nuevos triunfos.

En uno de sus última sintervenciones, Bruno, Borjamina y Raúl se han enfrentado a la última palabra con 31.250€ en juego y una opción muy clara sin embargo, han apostado por ser prudentes y comprar el eslabón misterioso porque era mucho el dinero en juego.

Al saber que la palabra escondida estaba relacionada con malos, comenzaba con Ti y terminaba en S, los Mozos de Arousa han tenido la sensación de que la palaba era “tiempos”, pero algo les ha dicho que era mejor jugar sobre seguro.

Han decidido comprar el eslabón misterioso y al escuchar la palabra “interés”, han tenido claro que la última palabra era “tipos, por malos tipos y tipos de interés”. Los concursantes no tenían ningún tipo de duda y han vuelto a acertar.

Los Mozos de Arousa se han quedado a las puertas de acumular en su premio un millón doscientos mil euros, llevan ganados 1.197.547€.

Pedida de mano en directo

Pero más allá del concurso en sí, Reacción en cadena también ha tenido momentos muy divertidos en el que los Mozos de Arousa han estado como testigos. Uno de ellos fue la petición de mano que pudimos ver hace unas semanas. Marina, del equipo ‘Flautistas de Móstoles’, le ha contado a Ion Aramendi que, si ganaran a los Mozos de Arousa, le gustaría hacerle a su novio una pedida de mano original y… ¿Qué es más original que hacerlo por televisión?

Ion Aramendi ha tirado la indirecta a la concursante y Marina le ha tomado la palabra. Al principio se ha puesto un poco nerviosa y ha comenzado a emocionarse ante la ilusión del momento, pero ha sacado fuerzas y se ha lanzado a pedirle matrimonio a su pareja desde el plató de ‘Reacción en cadena’. “Qué me emociono… Sergio, te quiero mucho y bueno, tú me regalaste el anillo, y no dijiste nada. Ahora te lo digo yo, delante de todo el mundo, sin presión… ¿Te quieres casar conmigo?”, ha exclamado Marina con la voz entrecortada y mirando a la cámara.

Ion Aramendi ha estallado de alegría y el plató entero ha celebrado la bonita y emotiva pedida de matrimonio de una de las concursantes de ‘Flautistas de Móstoles’. ‘Reacción en cadena ha vivido su primera petición y declaración de amor verdadero.