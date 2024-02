La carrera de David Bisbal ha sido una sucesión de éxitos desde que apareciese por primera vez en Operación Triunfo. Su edición fue la primera y provocó un fenómeno fan que pocas veces se había visto antes, con miles de seguidores en cada ciudad, enloquecidos por ver a los participantes. De esa edición han salido grandes artistas como Rosa López, Chenoa, David Bustamante o el propio David Bisbal.

Ellos abrieron camino para los que vinieron detrás, originando uno de los concursos que más público arrastra. En la actualidad, el propio David Bisbal es ya un artista asentado a nivel nacional y con gran prestigio internacional. Eso no quita que siga siendo el mismo chaval de Almería que llegó a la Academia.

Recientemente, tuvo uno de los conciertos más especiales de su carrera. Y es que el público era de lo más peculiar. Raras veces se ha enfrentado a que, desde las butacas de espectadores estuvieran observándole todos los compañeros de colegio de su hijo. Un homenaje que el artista quiso tomarse con la máxima profesionalidad, dejándolo todo sobre el escenario como acostumbra.

Su repertorio estuvo lleno de sus grandes clásicos y canciones más actuales. Pero el momento culmen llegó tras tomarse una licencia artística e interpretar uno de los mayores éxitos mundiales de los últimos años: Baby Shark. De esta forma, se metió al público en el bolsillo, demostrando las tablas que tiene y los años de experiencia que le acreditan.

Terminado el concierto, tuvo unos minutos para atender a la prensa, en los que aprovechó para dejar algunos titulares. En el ámbito musical, el tema de moda no es otro que el Benidorm Fest y su canción ganadora, Zorra interpretada por Nebulossa y que representará a España en el certamen de Eurovisión. El almeriense confesó no haberla escuchado, pero que no iba a tardar mucho en hacerlo, ya que es un tema que le interesa, especialmente porque él estuvo en el festival acompañando a Rosa.

La noticia saltó cuando declaró no estar en el grupo de WhatsApp de los miembros de su edición. El cantante se disculpó asegurando lo siguiente: "Yo no tengo ni idea de si ese grupo sigue vigente. Lo que sí sé es que la gente es libre de poder decidir con quién tiene o quiere tener una relación de amistad. No tienes que estar siempre en el grupo del colegio". Estas declaraciones sorprendieron a los presentes, más aún de ver que, años después del primer OT, todavía siguen siendo buenos amigos la mayoría de ellos.