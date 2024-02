Una de las claves principales del éxito de los Mozos de Arousa no es el ingenio, sino su buen sentido del humor y sintonía que tienen con el público. Los tres jóvenes gallegos son las auténticas estrellas de Reacción en Cadena, concurso de éxito de Telecinco. El trío formado por Raúl, Borjamina y Bruno está adquiriendo ya la categoría de clásicos de la televisión. Desde que debutaron en el programa, no han parado de ganar y eso, al público es lo que le atrapa, ya que la audiencia no para de subir.

Su fama también viene por una de las pruebas del programa, la de Complicidad ganadora. En dicho reto, dos miembros de la pareja tienen que describir una palabra simultáneamente y solo usando una palabra cada vez. El tercero en discordia es el que tiene que adivinarla. En 60 segundos, el equipo que más resuelva es el que se lleva la prueba. Los Mozos de Arousa se llevan el premio: esto es lo que se lleva cada uno de los concursantes En los más de 270 programas se ha visto todo tipo de palabras, gestos e incluso sonidos para sacar las palabras de Complicidad ganadora, pero lo que los Mozos de Arousa hicieron el otro día, pocas veces se ha visto. Con todos colocados en sus posiciones, Raúl y Borjamina describiendo la palabra y Bruno listo para adivinar, comenzaron la prueba a buen ritmo, gastando pocos segundos en cada palabra. Tras adivinar "Celestina" y "Mampara", le tocaba el turno a "Gemido", un término menos complicado que los anteriores, pero que, los dos hermanos, decidieron explicar con onomatopeyas antes que con palabras. "Que, sonido, es, ahh, ahh". Por poco se le escapa la risa y la cara de Bruno lo decía todo. Tras unos segundos de dudas, se lanzó a decir "Gemido", adivinando el término. La palabra que salva a los Mozos de Arousa: a una de abandonar el programa Las risas del público eran notables y hasta el propio Jon Aramendi no pudo aguantarse, dando la palabra por correcta con un tono sensual y echándose las manos a la cabeza para contenerse. Después de tomarse un respiro, dio continuidad a la prueba mientras las carcajadas del público seguían sonando. Por cosas como estas, los Mozos de Arousa son los favoritos del público y los grandes aspirantes a llevarse un bote histórico en la televisión. El trío gallego acumula casi 1.200.000 euros, que tendrán que repartir. Aunque, por el momento, parece que no va a haber nadie que les pueda hacer competencia, por lo que esta cifra va a seguir ampliándose.