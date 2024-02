Parece que las últimas noticias sobre la paternidad de Bertín Osborne han acabado con su paciencia hasta llevar al presentador a plantearse su marcha de la televisión. Sin embargo, un nuevo proyecto profesional estaría cociéndose para el cantante. Un reality de cocina podría ser el nuevo destino de la expareja de Gabriela Guillén y es que al parecer, las negociaciones estarían bastante avanzadas para que el presentador dé el salto a los fogones.

No obstante, el cantante no parece que vaya a dar este salto a las cocinas en solitario. Una mujer muy importante en su vida le acompañaría en esta nueva andadura televisiva. Algo sobre lo que una de sus hijas no ha dudado en pronunciarse.

"Sería mucho más divertido"

‘Vamos a ver’ muestra las imágenes en la que los reporteros preguntan directamente en plena calle a Eugenia, la hija de Bertín Osborne, para hablarnos de los proyectos de su padre y de su posible fichaje para un programa de cocina.

La reportera le pregunta sobre la posible participación de su padre en un reality de comida y Eugenia contesta con sinceridad: “Del programa de cocina no tengo ni idea tampoco, no he hablado con él de eso”. Además, la periodista le comenta que "Bertín había dicho que le gustaría que estuviera su hermana Alejandra", algo a lo que la hija del cantante comenta: “Ah, pues mira, sería mucho más divertido seguramente para ellos estar juntos”.

"La tele no me divierte tanto como los escenarios"

Bertín Osborne se encuentra como protagonista de la polémica con Gabriela Guillén desde que comenzó su embarazo. Ella misma ha anunciado que va a demostrar mediante una demanda de filiación que el cantante es el padre de su bebé.

El cantante desde los escenarios comentaba que “la tele no me divierte tanto como los escenarios, estoy hasta los huevos”, añadía. Sobre las polémicas en las que está inmerso explica que “seguramente seguiré haciendo música, cantando, que es lo que más me divierte".

Luis Pliego negaba sus declaraciones en los escenarios afirmando que sus planes están cerca de la televisión: “Me llamó la atención estas declaraciones diciendo que se iba a retirar de la tele cuando está a punto de cerrar su participación como gran estrella de la próxima edición de un reality de cocina".