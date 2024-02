No están siendo buenos momentos para Marta Peñate. La colaboradora de televisión ha pasado unos meses muy malos, desde los problemas para quedarse embarazada a dos tristes fallecimientos que le han marcado profundamente. Tantas cosas que al final ha acabado estallando: "Algún día seré yo la que no estaré".

Y así lo ha hecho en su perfil oficial de la red social Instagram, publicando un story con una importante reflexión que reproducimos a continuación:

"En un año la vida me ha dado muchos palos: me han dicho que tenia problemas para quedarme embarazada, falleció mi adorado suegro, me quitaron las trompas de falopio, y ahora se lleva al marido de mi madre con el que llevo 17 años compartiendo momentos inolvidable. En un momento pensé: ¿por qué todo a mi y a mi entorno? Pues no hay un porqué, así es la vida, y no pienso frustrarme porque no haya parado de darme golpes este último año, quiero pensar que todo esto me hará más fuerte, y sé que lo hará. Quiero pensar que después de tantas malas noticias, habrán buenas noticias. Lo que está claro, después de tantas pérdidas seguidas, es que en la vida solo hay una cosa cierta: el ahora. El ahora para disfrutar, el ahora para amar, el ahora para ser feliz, y el ahora para vivir. Sabemos cuando nacemos, pero no cuando morimos. La clave es VIVIR, hacer lo que más te guste, disfrutar con esa persona que tienes al lado, o simplemente disfrutar sola, decir te quiero, e incluso mandar a alguien a freir espárragos porque no te hace bien y sabes que es a no será tu felicidad. Permitirte llorar cuando tengas que llorar, pero sobre todo permitirte ser feliz aunque la vida, en ocasiones, no te sonria Algún dia seré yo la que no estaré, asi que por muchos palos que me lleve, aunque a veces tenga que llorar porque eso también es necesario, a pesar de todo eso: sonreiré, viviré y disfrutaré".

