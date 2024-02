Anabel Pantoja es usuaria fiel de sus redes sociales. No hay plan, escapada, o cita que la influencer no comparta con sus seguidores a través de Instagram. Y es que la joven siempre ha destacado por su naturalidad, por hablar sin tapujos de su vida, pero también por mantener a raya y fuera del foco mediático todo lo relacionado con su familia y su vida personal. Tras salir a la luz que su matrimonio con el canario Omar Sánchez era cosa del pasado. La Pantojita ponía rumbo a Honduras hace un año para participar en Supervivientes con la soltería recién estrenada.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la influencer y en más de una ocasión la joven ha explotado ante las preguntas de los reporteros. Esta vez, ante la insistencia por la prueba de paternidad solicitada por Pinocho, el supuesto hermano secreto de la Pantojita, la de Triana no ha podido evitar saltar ante las cuestiones de los periodistas que la esperaban en el aeropuerto.

Ahora, tras ese altercado con la prensa, la influencer vuelve a estar en el punto de mira esta vez por su supuesto hermano Pinocho. Quien sigue echando leña al fuego con su demanda por demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja y por tanto hermano de Anabel.

Las últimas imágenes familiares compartidas por la influencer en Instagram han sido la gota que colmado el vaso y que han hecho que Pinocho vuelva a hablar.

"No todo es el dinero"

Luis Vicente Rico, alias ‘Pinocho’ comparece en ‘Vamos a ver’ después de que Anabel Pantoja subiera a sus redes sociales unos videos de su comunión donde sale de la mano de su padre, Bernardo Pantoja.

‘Pinocho’ quiere llegar hasta el fondo sobre su apellido y ha interpuesto una demanda de paternidad a Anabel Pantoja. Esta demanda podría hacer que la sobrina de Isabel Pantoja tuviese que someterse a una prueba de ADN, para determinar cuál es su parentesco y si sería su hermano.

Luis Vicente Rico, sobre los videos que Anabel Pantoja publicaba en sus redes sociales que “yo creo que los videos que colgó Anabel son indirectas, son pullitas que me está lanzando, pero bueno es que a mí me es indiferente. Creo que no me lo va a poner fácil, incluso creo que no se va a presentar vamos”. Además, Luis, está convencido de que la demanda se va a alargar, ya que la sobrina de Isabel Pantoja no está de acuerdo con las decisiones de ‘Pinocho’.

El periodista le pregunta sobre las intenciones de Anabel Pantoja: “¿Ella cuando ha subido fotos con su padre en redes sociales? Ella nunca lo ha hecho. ¿Ahora por qué lo está haciendo?, ¿Subo yo una con el padre comiendo o cuando era más chico? No me quiero poner tampoco a su altura, ella que haga lo que quiera y las cosas se hacen en vida, sentencia muy enfadado Luis Vicente.

Luis Vicente Rico, alias ‘Pinocho’: “No es todo el dinero, ese hombre también le faltaba el cariño de su hija"

Además, Pinocho añade: “No es todo el dinero, ese hombre también le faltaba el cariño de su hija. ¿Por qué subía fotos en el hospital?, ¿Subía fotos con él cuando estaba malito y eso? Es que a lo mejor hizo 40 fotos en media hora, es que si nos ponemos así..."

“No es que le compró el ascensor, le compró la silla de ruedas, hombre claro si Anabel tiene unos ingresos altos es normal que su hija se lo compre. Según Fernando Osuna la vía más viable y eficaz sería con el familiar más directo de Bernardo que es la hija.

Sin embargo, Anabel Pantoja se mantuvo muy alterada en el aeropuerto cuando los periodistas le preguntaban por ‘Pinocho’: “No te puedo responder, no te puedo responder, ni quiero ni me apetece”.

Respecto a esto, ‘Pinocho’ explica que “está claro que cada vez que le preguntan por la calle no son los modales más acertados tampoco. Yo estoy abierto a una buena relación con ella, como dijo Terelu el otro día ‘Anabel ve, te haces las pruebas y si es tu hermano tenéis relación de hermanos y si no quieres cada uno por su lado. Si no es tu hermano se cierra la carpeta y cada uno por su lado”