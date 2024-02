No sabemos si conseguirá hacerse con el triunfo en Eurovisión, pero lo que nadie puede dudar es que "Zorra" de Nebulossa está dando mucho de que hablar, con una repercusión mediática que hacía mucho que no se veía. Tanto, que ha llegado hasta la casa de GH Dúo. Pero lo más sorprendente es la reacción que han tenido los habitantes de la casa de Guadalix: "Impacta".

Una de las características de GH es que los concursantes no tienen ninguna información del exterior, así que no sabemos si les habrán contado que "Zorra" representará a España en Eurovisión, pero al menos sí que se la han puesto en una de las fiestas que organizan dentro de la casa para que la bailen. Pero no solo eso, también han debatido sobre ello y, lo mejor, han captado el mensaje. Y ha sido Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, la que se ha encargado de explicárselo al resto de sus compañeros.

"Pero la canción viene a decir que porque se divierta, porque salga y porque tal, no tiene porqué... todo el mundo la llama zorra y no, se come el mundo pero la critican, aquí que voy, claro que sí", comenta Elena, quien se sube a lo alto para bailarla. Otro de sus compañeros corea: "Zorra, zorra, zorra". Y Elena responde: "Ya, impacta pero viene a decir que porque se divierta qué pasa, ¿que tiene que ser una zorra? Pues adelante".

Si Elena, estando aislada en Guadalix, ha entendido el significado de 'Zorra' de Nebulossa a la primera, ¡TÚ TAMBIÉN PUEDES CONSEGUIRLO! 🦊💪🏽 #GHDúo7F #GHDúo8F pic.twitter.com/zMzjLHRNiA — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) 8 de febrero de 2024

