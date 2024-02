“Mi nombre real es María del Mar Cuena Seisdedos”. Con esa carta de presentación arranca la entrevista de la que es uno de los personajes más icónicos de la televisión en ‘¡De viernes!’. Yurena se sienta el próximo 9 de febrero en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta y se sincerará como nunca.

En un avance de la entrevista, hemos podido ver a la diva de la canción derrumbarse como nunca y confesar algunos detalles de su vida que había guardado en un cajón durante años. Visiblemente emocionada, declara: “Me aislé para proteger mi voz. Para poder ser cantante. Solo para conseguir un sueño que me ha costado muy caro”, añade.

No cabe duda de que la superestrella ha sufrido mucho a lo largo de su carrera, pero hay algo que ni ella ni nadie podrá arrebatarle nunca: el hito que logró cuando aún estaba empezando en la música: “La Número 1 durante diez semanas, para fastidio de todas las discográficas, era yo”, apunta en su entrevista en el espacio de Telecinco.

“Fui número uno por encima de Madonna, Backstreet Boys y Alejandro Sanz”, apunta. Pese a ese gran triunfo que guarda en su memoria, no puede olvidar los malos ratos que ha pasado: “El acoso y derribo que yo he sufrido no lo ha sufrido nadie en este país”, declara.

Sin duda alguna, una de las declaraciones más fuertes del avance es la que hace al recordar “las proposiciones” que recibió: “Me dieron muchos palos y me engañaron muchas veces (..) Lo mismo que en EE. UU. Se ha hablado mucho de, ‘Me Too’, pues yo lo viví y me intenté matar”, añade.

Yurena no puede contener las lágrimas al hablar de la que fue la mujer de su vida, su madre, Margarita Seisdedos: “¿Alguien vio que mi madre llevara un ladrillo en el bolso? Mi madre dio su vida por mí. ¿Cómo fueron sus últimos años? Mataron a mi madre”, dice, completamente derrumbada.

El público sentencia la entrevista

El público ha reaccionado a esta entrevista en redes sociales. "En serio Yurena ahora uff que pesadez". "Lo tengo claro a esta señora no la aguanto, ósea que me cambio de canal". "Os recomiendo como telespectadora que no empeceis a llevar morraya"

Serie en Netflix

'Superestar', la serie de Nacho Vigalondo y Los Javis sobre Yurena, comienza a revelar sus primeros datos en Netflix. Tras anunciar el reparto, la plataforma ha compartido en sus redes sociales una imagen donde se pueden ver a los actores y artrices que formarán parte de la producción.

Como se observa en la imagen, el cartel está protagonizado por Ingrid García-Jonsson, que hará de María del Mar Cuena Seisdedos, actualmente conocido como Yurena. La actriz dará vida a una de las estrellas más conocidas de la época de los 2000.

La artista saltó a la fama por su relación con Paco Porras. Desde entonces, Yurena ha hecho multitud de apariciones en programas como 'Tómbola', 'Crónicas marcianas', '¿Dónde estás corazón?' o 'Sálvame', entre otros. Así fue como la artista se introdujo en el mundo de la televisión con famosos que también estarán presentes en la serie.

Pepón Nieto (Tony Genil), Carlos Areces (Paco Porras), Rocío Ibañez (Margarita Seisdedos), Julián Villagrán (Arlequín), Secún de la Rosa (Leonardo Dantés) y Natalia de Molina (Loly Álvarez), formarán parte del elenco de la ficción que aún se desconoce cuando comenzará a grabarse.