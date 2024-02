La que fuera la casera de Julián Contreras dio hace unos días su versión de los hechos en el programa Vamos a ver sobre los impagos que ha sufrido en el alquiler por parte de su inquilino. Toda la historia se remonta a los meses de la pandemia, cuando dejaron de llegar los pagos. En un principio, Aránzazu entiende que son unos meses complicados para todos, pero luego, no se explica como, mientras Contreras sigue sin pagar el alquiler, ve por televisión como concede entrevistas o se realiza injertos de pelo.

"Él no te informa, tienes que estar tú persiguiéndolo", afirmaba Aránzazu. Pese a los continuos intentos de la casera por ponerse en contacto con Contreras, apenas recibía algún tipo de contestación, y cuando lo hizo, fue de forma negativa. "Puedo no pagarte" llega a decir Contreras. La situación llegó a tal punto que la casera derivó la cuestión a su abogada y después al juzgado, en busca de una solución. Sin embargo, los impedimentos puestos por la abogada de Contreras unido a la saturación de los juzgados por los casos aplazados por la pandemia. Hasta febrero de 2023, Aránzazu no logró que Contreras abandonase el domicilio.

Pero los problemas no terminaron aquí. "El estado de la vivienda me la dejó bastante mal", denuncia la casera que, además demanda cerca de 30.000 euros que todavía le debe su anterior inquilino. "No es solamente lo que no ha pagado, también están los recibos que ha dejado a deber, la deuda que me ha dejado sobre el piso por recibos de agua, más los abogados, procuradores, cerrajeros...". Toda una suma de gastos que pueden elevar la cifra por encima de lo que se calcula.

Su versión en De viernes

Julián Contreras Jr. regresa a '¡De viernes!' después de revelar, hace unas semanas, la razón por la que no se habla con su hermano, Francisco Rivera. Desde que el hijo de Carmina Ordóñez pisara el plató del programa, mucho se ha hablado de sus impagos de alquiler y posterior desahucio. Julián responde.

"A mí no me ha desahuciado nadie", así de contunden se muestra Julián ante esta polémica. Cuenta que ha denunciado a su excasera y que ha pedido a todos los medios rectificar esta información, sin éxito. Mira este avance en el que Julián Contreras se defiende de todas las acusaciones.

Además, se enfrentará a un duro cara a cara con Ángela Portero en el plató . Todo después de que en el anterior programa el hijo de Carmina Ordóñez no tuviera una entrevista sencilla. Desde un primer momento se sintió acorralado por los colaboradores, sobre todo, por Ángela Portero.

Su exclusiva

Julián Contreras concedió una exclusiva en la revista Lecturas en la que no se ha cortado con su hermano Fran Rivera el día de su 50 cumpleaños, algo a lo que reaccionó este ante las preguntas de la prensa.

Después de que Fran Rivera hablase en 'De Viernes' más sincero que nunca sobre la relación con su madre, su problema con las drogas y su vida más privada; Julián Contreras estalló contra él en y no se ha cortado nada en sus declaraciones en esta revista.

"No soporto la distorsión de Francisco al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vio nada de eso ni tiene ni idea. Mi hermano habla de lo que pasaba con mi madre en el ámbito social, pero se tenía que haber preocupado es de lo que le pasaba en soledad, cuando se tomaba 40 pastillas porque su vida le atormentaba y no podía dormir. Él no llega a eso porque es un tipo muy ignorante y el pobre no da para más", estas son algunas de las palabras que le dedica Julián a su hermano.