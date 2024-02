Raquel Bollo no podía expresar su felicidad al hablar del que será su tercer nieto, o nieta. Su hija, Alma, está embarazada por segunda vez, en esta ocasión la primera con su actual pareja, ya que en 2020 tuvo una niña con Juan José Peña. La empresaria ha confesado que la noticia ha sido muy bien recibida por toda la familia.

"Ella está muy contenta y su chico también. Las dos familias. No era buscado, pero es muy bienvenido y no ha tenido problema en confirmarlo cuando le han llamado porque no ha ido buscando rentabilizar nada, de hecho, lo hubiera contado en sus redes en unos días", ha declarado a La Vanguardia, destacando que aunque no estuviera en la cabeza de los padres tener un hijo en estos momentos, siempre es una alegría.

Sobre la preferencia de si quiere tener un nieto o una nieta, Raquel no se moja y afirma que estará conforme con lo que sea. "Como se suele decir lo importante es que todo salga bien, que tenga un buen embarazo y si viene niño, pues así tiene la parejita, si no, pues igualmente bienvenido. Se llevará cuatro años con su hermana".

De esta forma Jimena, la primera hija de Alma, se convertirá en hermana mayor, sacándole cuatro años. Cuando la noticia saltó a la opinión pública, se afirmó que Alma estaba embarazada de tres o cuatro meses, por lo que se prevé que el nacimiento se produzca en este 2024.

Hace pocos días celebraba el cuarto cumpleaños de su hija Jimena con una publicación en Instagram en la que ponía una foto en blanco y negro de su hija con el siguiente texto: "Cuatro años han pasado ya desde que mi vida se llenó de paz, felicidad absoluta y equilibrio. Tú, Jimena, tú me has hecho ser mejor persona, descubrir cosas de mí que pensaba que no existían y sobre todo a ver todo desde el amor. Eres un ser de luz, que desprendes dulzura allá donde va y sobre todo una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Eres y siempre serás mi mayor bendición."

Se ve que la familia ya está más que preparada para la llegada del nuevo miembro. Del que será el padre, Miguel, no se conocen declaraciones por el momento. Apenas ha tenido apariciones en televisión y prefiere llevar un estilo de vida más anónimo. De lo poco que se conoce es que estudió Derecho.