Los Mozos de Arousa han protagonizado un hecho insólito en Reacción en Cadena. Los gallegos forman un trío de leyenda y son, sin ninguna duda, los grandes favoritos para llevarse el bote. La precisión sumada al ingenio y la experiencia que van acumulando son las claves para que los Mozos de Arousa tengan esa fama de imbatibles.

No obstante, hay momentos del programa en el que se puede atisbar una cierta humanidad, teniendo momentos de dudas como el que les ocurrió en uno de los últimos programas. Los Mozos de Arousa suelen tener bajo dominio casi todas las pruebas del programa, pero en especial, hay dos donde no tienen rival: complicidad ganadora y la última palabra.

Precisamente, en la prueba de complicidad ganadora tuvieron que sufrir para llevarse el triunfo. Se nota que, con el paso de los programas, los rivales van siendo más duros y van sabiendo los trucos que esconde el trío gallego. No obstante y como viene siendo costumbre, los gallegos sacaron adelante las palabras y consiguieron adivinar más que sus contrincantes.

En donde se vivió un hecho insólito fue en la última palabra. Los Mozos de Arousa llegaron a este punto con 7.938 euros acumulados. Por delante, tenían que descubrir una palabra relacionada con el término "Guerrero", que empezase por MA y acabase en O. Normalmente, en estas situaciones, los gallegos suelen estar barajando diferentes opciones, pero en este caso ocurrió algo insólito.

Y es que, ante las pistas que tenían, los gallegos no sabían qué decir. No se les ocurría algún término ni nada relacionado con lo que les indicaba Ion Aramendi, presentador del programa. Ante esto, han optado por partir el dinero a la mitad para comprar el eslabón. Pero en vez de conseguir una pista, acabaron liándose aún más, escapándose el objetivo. El propio Ion Aramendi estaba alucinando y llegó a mencionar que, en los 180 programas anteriores, no recordaba que el trío gallego no tuviese ninguna opción.

Entre sus opciones para responder estaba "Magnífico", pero más por decir algo que por certeza. Al final no consiguieron sacar la palabra secreta, que era "Mameluco". "Un esclavo guerrero, un soldado de élite de los reinos islámicos y además, según la RAE, una persona, boba, necia, simple”, explicaban, dándose por terminadas sus opciones de victoria.