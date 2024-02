El desafío es uno de esos programas en el que los concursantes se exponen en pruebas que les llevan al límite. El grupo de famosos que participan en el concurso asumen enfrenarse a retos muy duros que van desde el equilibrio a una cierta altura hasta intentar mantener la respiración debajo del agua durante el mayor tiempo posible.

No solo las pruebas son exigentes, la preparación y el entrenamiento que tienen que someterse durante las semanas previas les lleva a estar al límite y eso es algo que luego quieren ver valorado en las puntuaciones de los jueces. La última en poner la polémica acerca de las valoraciones ha sido Mar Flores.

La concursante está siendo una de las revelaciones del programa al demostrar mucha entrega y sacrificio. Pese a eso, las valoraciones no están siendo las esperadas y en la última gala todo estallo. La modelo puso contra las cuerdas a Santiago Segura, criticándole sus valoraciones que le da semana tras semana. Llegados a este punto, Mar Flores estalló contra el actor.

"Haga lo que haga, siempre me puntúa muy bajo y no me parece justo", señaló la modelo después de conocer su marcador. El motivo de su enfado no era el jurado en general, sino que volcó sus críticas contra un miembro en concreto, Santiago Segura. "Pilar me ha puntuado bien dos veces, pero tú siempre me puntúas mal. No pasa nada, a lo mejor te caigo mal…".

La modelo tuvo bastantes problemas para superar la prueba, pero tirando de coraje consiguió pasarla. Dicho esfuerzo esperaba que se valorase, algo que no fue así. "El primer día que me subí ahí arriba, me dio un ataque de pánico que me tuvieron que bajar. El segundo, llegué a dar tres pasos, y hoy, lo he hecho". La respuesta de Santiago, muy a su estilo, fue más por el humor. "Mar, me estoy sintiendo fatal porque me caes estupendamente. Es como decir que el profesor te tiene manía. No me digas eso, hombre".

Todo este revuelo lo ha zanjado Pilar Rubio, intentando poner paz y apoyando a su compañero de jurado. "Me gustaría exponer qué sentimos nosotros aquí. Hoy pienso que había tres pruebas de 10, pero siempre buscamos cuál gusta más a nivel personal, pero te tenemos muy en cuenta".