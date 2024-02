"Imposible resumir todo lo que me gustaría decir... No tengo más que palabras de agradecimiento y no se si es suficiente. Me he sentido querida, arropada, empoderada y cuando me he sentido insegura estaban allí todas estas personas, para levantarme y sostenerme. Algunos ya de muchos años de amistad, otros de hace poco tiempo y aún así, unidos a fuego. Menos mal que me atreví a vivir este viaje. Gracias por aguantar mis dudas y mis miedos y estar a muerte @tomylimeres y a todos los que os unisteis y me animasteis. Después de tantas dudas vencí a mis miedos (No todos. Estamos en ello) pero… ¡LO HE HECHO! Lo hemos hecho FAMILIA Se que no he escalado el Everest, o, yo que se, ahora mismo no se me ocurre nada más heavy como ejemplo, pero que bueno, que a veces se siente así. Se que muchxs me entendéis. Sigo intentando resumir: Sin toda esta gente a mi lado no hubiera sido lo mismo. Ni la experiencia, ni lo que quería contar. La importancia de rodearse de gente buena y bonita en la vida y en este caso concreto, talentosa. GRACIAS. Estoy muy sensible. Mucho que procesar…Estoy orgullosa de mi y se las cosas que quiero y tengo que hacer para mejorar y para ser la actriz y la artista que pienso ser toda mi puñetera vida. Basta de muros en mi mente. Este va a ser el año, con mis 33, en el puesto 3 y quedando 3. 3 y 3 y 3 y 3: por el culo te la hinco".

Así se expresaba Angy tras su participación en el Benidorm Fest donde obtuvo un tercer puesto. En concreto, del total de 25.019 llamadas y SMS recibidos, el dúo alicantino acaparó 4.484 puntos de los espectadores, seguido de Jorge González, con 4.482 puntos, y de Angy Fernández, que tuvo 3.888. En cuanto al voto demoscópico, Jorge González obtuvo 2.855 puntos y Angy Fernández, la segunda más votada, 2.833 puntos. Nebulossa consiguió 2.463, St. Pedro 2.291, María Peláe 2.272, Sofia Coll 2.134, Almácor 2.058 y Miss Caffeina 1.994. Su enfermeda Angy, volvió a subirse al escenario a cantar tras dejarlo aparcado por un tiempo debido a problemas de ansiedad que la también actriz no dudó en hacer públicos y visibilizarlo. "Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor", reconocía en una entrevista. Además, hace un tiempo tuvo que acudir al hospital por un fuerte dolor. "Night in the hospital, porque una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", compartió en las historias junto a una fotografía. Emma García, muy seria con lo que ocurrió en el Benidorm Fest: "Me siento ofendida" Tal y como relató, en un inicio pensó que serían "gases o apendicitis", sin embargo, los médicos descartaron que pudiera ser una inflamación del apéndice y la tuvieron ingresada una noche en el hospital para estudiar su caso y averiguar qué era lo que provocaba sus síntomas. Cuando recibió los resultados, la mallorquina compartió la noticia con sus seguidores. Los análisis concluyeron que Angy padece la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo. La actriz también explicó a través de las historias que al ser celíaca "tenía más posibilidades" de sufrir esta dolencia. "Me ingresaron para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", añadió. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica (de larga duración) que causa inflamación en el tracto digestivo. Puede afectar cualquier parte de este tracto, que va desde su boca hasta su ano. Pero, en general, afecta el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Crohn?Los síntomas de la enfermedad de Crohn pueden variar, dependiendo de dónde y qué tan grave sea su inflamación. Los síntomas más comunes incluyen: Diarrea

Calambres y dolor abdominal

Pérdida de peso Otros posibles síntomas son: Anemia: Afección en la que tiene menos glóbulos rojos de lo normal

Enrojecimiento o dolor en los ojos

Fatiga

Fiebre

Dolor o sensibilidad en las articulaciones

Náuseas o pérdida de apetito

Cambios en la piel donde aparecen protuberancias rojas y sensibles debajo de la epidermis ¿De dónde viene 'Zorra? 'Fiesta', el programa que presneta Emma García en Telecinco, se traslada hasta el barrio de Nebulossa, el grupo creador de esta canción viral y descubre la razón por la que el matrimonio puso este polémico nombre a su tema. Hace una semana pudimos hablar en directo con Mery y Mark, horas después de haber saboreado el triunfo tras ganar el Benidorm Fest. Ahora, volvemos al barrio en el que viven y hablamos con sus vecinas. Allí, descubren muchos secretos del grupo revelación que pondrá rumbo a Malmö el próximo mes de mayo para corear 'Zorra' ante todas Europa e intentar llevarse el triunfo a España. Mery y Mark son muy conocidos en su pueblo, Ondara (Alicante, Valencia) y sus habitantes los conocen. Pero la clave de por qué Mery ha puesto ese nombre a su canción lo dan algunas vecinas: "Ha tenido, con esta, tres relaciones. Es una persona que se sale un poco de lo normal, se casa y se separa, y la critican poniéndola de zorra para arriba porque aquí son así". "Se conoce que ha puesto ese título porque es la historia de su vida", añaden.