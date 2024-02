La canción Zorra de Nebulossa está siendo un auténtico tsunami. Desde que aterrizó en el Benidorm Fest la letra del tema ha sido una de las cosas más comentadas por todo el mundo. Desde políticos, pasando por cantantes o actores, muchos de ellos han tenido un comentario sobre la canción. El grupo formado por Mery Bas y Mark Dasousa ha hecho un tema reivindicando el feminismo, con un tono muy directo y dejando las cosas claras, algo que mucha gente no ha recibido de forma positiva.

En el programa Fiesta de Telecinco, presentado por Emma García, han comentado la canción que representará a España en Eurovisión. Para muchos es un orgullo, para otros, como es el caso de Pipi Estrada, la letra es, por decirlo de alguna manera, ambigua. El colaborador, que no suele tener reparo a la hora de opinar sobre ciertos temas, quiso hacer una reflexión sincera, que acabó provocando un enfrentamiento con la propia Emma García.

"Lo que le ha tocado soportar y escuchar a María, la cantante de Nebulossa…" ha señalado la presentadora, después de una pieza en la que se hablaba de la cantante de Nebulossa y cómo ha tenido que soportar los comentarios acerca de su vida amorosa. Ante esto, Pipi Estrada ha querido lanzar su opinión. "Evidentemente, no quiero ningún tipo de polémica, pero si a Bertín Osborne le hubiera dado por cantarla en un concierto, ¿qué pasaría?".

El comentario no pasó desapercibido y la presentadora quiso reconducir la opinión de su colaborador, que parecía no entender la letra de la canción. "¿Tú que has entendido con esta canción? Porque yo creo que hay personas, y quizás estás entre ellas, que no se han puesto a analizar la canción. María no está diciendo que quiere ser una zorra y que la llamen zorra", ha explicado Emma García.

No obstante y pese al la puntualización sobre la temática de Zorra, Pipi Estrada sacó su habitual toque de humor para responder: "Ah, ¿es otro mensaje?". "Está diciendo que, por salir de noche, le llamaron zorra. Ojo, ella misma lo está diciendo. Está claro que es una reivindicación. Por tener un comportamiento de mujer libre que hace lo que le da la gana, le han llamado zorra, que no es lo mismo que decir: ‘Quiero ser una zorra’. Pues si eso es ser zorra, pues soy una zorra. Os digo más, a mí la palabra me hiere, ¿eh? Me hiere", ha sido la puntualización de la presentadora.

Pero Pipi Estrada seguía sin entender lo que quería decir su compañera acerca de la canción ni cuál era el significado con la que fue hecha. En su caso, la interpretación iba, por otro lado, completamente distinto, señalando que no acababa de comprender donde estaba la "dignificación" de la mujer dentro del tema.

El encargado de explicarlo fue el tertuliano Luis Rollán. "Esa reflexión la hace mucha gente. No os habéis parado ni siquiera a escuchar la letra, el contexto y el porqué. Si a un tío se le llama zorro, es un tío astuto. Si se le dice a una tía, es un putón", ha sido el comentario que ha dado por cerrado el tema.