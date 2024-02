Esta semana se ha dado a conocer una noticia que ha sorprendido a muchos. Antonio Tejado, colaborador en diferentes programas de televisión y sobrino de María del Monte, ha sido detenido por la policía por su supuesta implicación en dos de los robos más sonados en los últimos tiempos. Y es que el andaluz habría colaborado con una banda para entrar a robar en casa de su propia tía y en casa del futbolista Sergio Ramos.

Ante esta noticia, se ha producido un shock general, ya que ha llegado sin previo aviso y la familia no se lo esperaba. La policía, sin embargo, sí que lo tenía como uno de sus principales sospechosos desde que se produjo el atraco en casa de su tía. Ambos atracos por los que se le vincula, se produjeron por la zona de Sevilla.

Las reacciones no se ha hecho esperar y mucha gente estaba ansiosa por conocer el estado de ánimo de María del Monte. La cantante se dejó ver un par de días después de que se diera a conocer la noticia. Dentro de la familia, siempre ha sido muy conocida la relación cercana que mantenían ambos, por lo que el mazazo que ha podido recibir María del Monte es muy fuerte.

"Nosotros hace cinco meses pasamos el peor día de nuestras vidas y ahora estamos confiando en la justicia, por encima de todos hay que confiar en la presunción de inocencia, yo no sé más de lo que sabéis vosotros", empezó diciendo la cantante, en referencia al día que se produjo el robo y el posible papel que haya cumplido su sobrino. "Yo no me voy a pronunciar sobre la posible implicación de Antonio en el robo, las sospechas no son buenas y yo no soy quién para desconfiar de nadie".

"Si queréis saber cómo estoy poneos en mi lugar, no estamos pasando por un momento agradable, confiemos en la justicia y lo que ellos decidan será lo que tenga que ser". El estado de ánimo no era el más favorable. María del Monte, que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con los medios y destaca por su sentido del humor, no ha mostrado su mejor cara, dejando claro que el tema le ha afectado.

Aun con todas las sospechas que caen sobre su sobrino, incluida su detención, la presentadora pone toda su confianza en la justicia y en la resolución que tenga de la investigación. Por el momento, el colaborador de programas del corazón no ha querido declarar ante la policía y se mantiene bajo arresto.