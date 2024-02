Marta López es un rostro más que conocido dentro del mundo de la televisión. Pero hubo una época en la que esto no era así. La zamorana aterrizó en la pequeña pantalla hace ya 23 años, como una joven concursante de Gran Hermano. Más de dos décadas después y con el programa siendo una referencia en los realities televisivos, Marta López volvió a entrar en la casa para GH DÚO.

Entre medias, ha disfrutado, ganado dinero, arruinado, ha tenido un par de hijos y experiencias difíciles de olvidar, como los malos tratos que confesó hace poco en un plató. En la misma entrevista, hizo un repaso de lo que ha sido, hasta el momento, su vida, y detalló cómo fue vivir uno de los momentos más complicados, cuando tuvo problemas económicos.

A la zamorana no se le caen los anillos al recordar esos años y cómo ha conseguido superarlos."Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida. Todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí", afirmó, añadiendo que "Cuando vino la crisis me arruiné completamente. Llegó el momento en que me tuve que armar de valor y me cogí a mis tres hijos y con una manita delante y otra detrás y con deudas de los negocios que se habían quedado, me vine a Madrid".

Sobre sus inicios en la televisión, también tuvo unas palabras. "Me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal y me apunté en el casting de Gran Hermano. Aquí estoy 23 años después y han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida y que me han dado oportunidades de descubrir un mundo nuevo". Esta aventura que comenzó en la capital de España, llegó después de sufrir malos tratos.

Cómo ella mismo ha demostrado, la vida es un aprendizaje continuo y no rendirse ante la adversidad. Por suerte, ahora se ha convertido en una gran empresaria, dejando los peores años atrás. Hace pocos meses inauguró por todo lo alto un nuevo negocio en Pozuelo de Alarcón y cuenta con dos empresas más fundadas en años anteriores.

Por el momento, sigue en la casa de Guadalix de la Sierra luchando por un triunfo en el reality, aunque está siendo una edición muy complicada y en la que la rivalidad entre concursantes es bastante notable.