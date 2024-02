Adara Molinero está siendo una de las personas que más está dando de que hablar, algo que es habitual por su forma de ser y carácter, pero que a la vez sorprende por el hecho de que no está concursando en esta edición. La exganadora de GH VIP es toda una referencia en los realities y en esta ocasión, está siguiendo muy de cerca el concurso debido a que su madre, Elena Rodríguez, se encuentra dentro de la casa.

No estar concursando no ha evitado que entre en polémicas respecto al concurso. Adara acusó a Miguel Frigenti de traidor por retirar el apoyo a su madre en favor de Ivana Icardi, con la que se sabe desde hace tiempo que no tiene una gran relación. La exconcursante es muy activa en redes sociales, comentando el programa sin callarse nada.

"Adara tiene el dedo muy largo. He defendido a Ivana porque me ha gustado mucho el concurso de Ivana y me ha llamado traidor en Twitter. No me doy ni por aludido, porque ese tuit le define más a ella que a mí. Es la sombra que siempre me persigue. Yo estoy aquí para juzgar concursantes y no vengo a defender a nadie con base a amiguismos. Intento ser lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo", ha sido la acusación que le ha lanzado Frigenti después de las palabras de Adara.

El colaborador tampoco perdió la oportunidad de lanzarle una pulla a Adara, a la cual acusa de no querer defender a su madre, sino de querer ganar seguidores en redes. "Me parece muy mal que no quieran venir a defender a su madre, lo que quieren es tener aquí vasallos, que vengan ellos. Tiene mi teléfono, me podía haber escrito o llamado, en lugar de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans, y yo no doy el perfil", sentenció.

Estas palabras han desatado una auténtica locura de mensajes en redes sociales, con dos bandos enfrentados: los que defienden a Adara y los que apoyan a Frigenti. El revuelo que se ha generado ha desviado la atención, por un momento, del concurso, por lo que Adara ha sido la que ha querido cortar de raíz la polémica, anunciando una noticia que ha dejado perplejos a sus seguidores.

"Me retiro. Lo único de lo que está sirviendo que yo esté aquí es para que haya un linchamiento hacia mí y hacia mi madre. Lo único que se pretende es que vaya a plató y eso no va a pasar. A mis seguidores, nos vemos en insta como siempre". Con estas palabras ha anunciado que no estará tan activa por Twitter (ahora X) para comentar el programa y tampoco va a acudir al plató de GH DÚO para defender a su madre.