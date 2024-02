Ana María Aldón está en su mejor momento. En el plano sentimental parece haber encontrado la estabilidad al lado de su novio Eladio con el que está prometida y con el que ya prepara su boda. Y en el profesional, la suerte le sonríe al seguir siendo uno de los rostros más cotizados de Telecinco participando en los realities más importantes de la cadena de Mediaset.

Sin embargo, la vida de la diseñadora no siempre fue tan dulce. En la curva de la vida la de Cádiz se ha abierto en canal y ha contado algunos de los capítulos más duros de su vida, desde su embarazo a los 17 años, a la complicada infancia que vivió a manos de su padre. Un hombre que maltrató a su madre y al que Ana María y su hermano temían. "no escondíamos debajo de la cama y nos abarzábamos. Era alcohólico y no sabíamos en qué estado iba a aparecer", indicó la exmujer de Ortega Cano.

Precisamente, sobre el diestro también habló la diseñadora. Su ausencia como padre y no haberle dado su lugar como mujer son algunos de los reproches que la diseñadora lanzó al torero.

La curva de la vida

Ana María Aldón se ha enfrentado a su curva de la vida en 'GH DÚO', una dinámica en la que podría expresar los altibajos de toda su vida. La concursante se ha sincerado sobre los momentos más importantes de la misma, tanto los buenos como los malos. Ana María no ha podido evitar emocionarse al recordarlos.

"Mi madre era un ángel y mi padre agredía brutalmente a mi madre. Era vivir con miedo, vivir con la incertidumbre de cómo vendrá porque tenía problemas con el alcohol... A mí esa dureza de padre, nada cariñoso, cuando llegaban esos momentos que temíamos mis recuerdos son debajo de la cama con mi hermano. Abrazados", explicaba Ana María Aldón sobre su infancia.

Ana María Aldón aprovechaba un momento en la pasada gala para lanzar un mensaje muy especial hacia su hijo el día de su cumpleaños y, durante el debate de 'Gh Dúo' con Ion Aramendi, ha recibido una sorpresa en forma de carta de su hijo, lo que le ha emocionado mucho.

Ana María Aldón lee la carta de su hijo

"Ay que letra tiene...", reaccionaba ella nada más abrir la carta y al leer sus primeras palabras tenía que parar a causa de las lágrimas: "Cómo se quiere a los hijos". Pero coneguía reponerse y leer su texto, que terminaba con un bonito "te amo" que llegaba al alma de su madre: "Ay cómo es. Yo sé que está muy bien cuidado y que le adoran. Es un niño tan especial... si yo algún día me voy de este mundo mi hijo se queda en buenas manos, a esa persona: 'gracias".

Tras este emocionante momento a solas, Aldón volvía a la casa tremendamente emocionada y todos sus compañeros corrían a darle el abrazo que tanto necesitaba. Ana María volvía a leer la carta a sus compañeros y todos se mostraban muy contentos por su compañera: "Ay qué lindo".