Laura Escanes consigue ser noticia con cada paso que da. La influencer es muy activa en redes sociales donde comparte algunos de sus planes con amigas, con su hija Roma o sus nuevos proyectos profesionales.

Ahora, la catalana ha querido dar a conocer a sus seguidores uno de los planes que ha hecho el pasado fin de semana en compañía de uno de los actores de moda y que ha hecho saltar todas las alarmas.

"Una tarde increíble"

Entre las grandes fans de Vogrincic está Laura Escanes. La influencer, una de las más conocidas en España, ha quedado maravillada por la película y la interpretación del uruguayo. Por eso, ha sido invitada a un evento de Netflix para promocionar La sociedad de la nieve.

La catalana ya había avisado por Instagram que, seguramente, iba a despertar celos entre sus seguidores por lo que iba a hacer. Y no es para menos ya que allí ha coincidido con Vogrincic, pero también con Matías Recalt y Santiago Vaca, compañeros de reparto en la película.

A juzgar por los posts de Escanes, parece que disfrutó mucho. "Lo de esta tarde ha sido increíble", ha asegurado la influencer en Threads. Además, no quiso dejar pasar la oportunidad para hacerse con un codiciado selfie junto a Vogrincic.

Travesía académica

En 2015, Laura Escanes inició su travesía académica en el campo del periodismo al inscribirse en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, las dificultades para equilibrar sus estudios universitarios presenciales con su empleo la llevaron a dejar esta etapa. En 2018, tomó la valiente decisión de retomar su educación y se matriculó en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para embarcarse en el grado en comunicación, abordando disciplinas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

Laura dio sus primeros pasos en las redes sociales en 2012, impulsada por el consejo de su padre, creando su perfil en Instagram con el propósito de compartir sus vivencias y aventuras de viaje. Desde entonces, su presencia en esta plataforma no dejó de expandirse, alcanzando más de un millón de seguidores al finalizar 2019.

En 2015, Laura Escanes incursionó en el terreno publicitario al colaborar con la marca de joyas mallorquina Majorica en la campaña promocional denominada "Why Not". En 2016, la vimos desfilar en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un momento especial en la vida de Laura al ser invitada como distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, recibió el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.