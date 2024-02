En los casi 180 programas nunca habían visto una situación así y hasta Ion Aramendi se ha mostrado muy sorprendido al ver que los Mozos de Arousa se quedaban sin opciones ante la última palabra y con 3.969€ en juego.

Los Mozos de Arousa han llegado a la última palabra con 7.938 euros en juego y han barajado alguna que otra opción al saber que la última palabra escondía una palabra que comenzaba por MA, terminaba en O y estaba relacionada con Guerrero. Sin embargo, no tenían nada claro y han decidido comprar el eslabón misterioso y dividir el dinero por la mitad.

Sin embargo, en esta ocasión saber que la otra palabra era simple, le ha despistado mucho más. Por más que han pensado, no han encontrado ninguna palabra que tuviera relación con guerrero y con simple. El tiempo corría y todos esperábamos que la inspiración divina se apoderara de alguno de ellos, pero en esta ocasión no ha sido así.

Ion Aramendi no podía creer que los concursantes gallegos no tuvieran ninguna opción, ha intentado hacer memoria, pero no ha recordado ninguna ocasión en los casi 180 programas que llevan en ‘Reacción en cadena’ que les hubiera pasado algo así. Situación que comienza a preocuparles según ha expresado Raúl “nos está pasando mucho”.

Bruno, Raúl y Borjamina han apostado por la palabra “magnífico por decir algo, no tenemos ni idea” y efectivamente han fallado. La palabra que se escondía entre guerrero y simple era mameculo “un esclavo guerrero, un soldado de élite de los reinos islámicos y además, según la RAE, una persona, boba, necia, simple”.

Críticas tras una divertida prueba

Los Mozos de Arousa se han enfrentado a la prueba de complicidad ganadora con cierta relajación porque sus rivales solo habían conseguido 4 aciertos, pero tras hacernos reír con su formulación de gemido, han visto como se les complicaba muchísimo la situación.

Raúl y Borjamina han decidido apostar por las onomatopeyas paras que Bruno supiera que se estaban refiriendo a la palabra gemido y efectivamente, han conseguido que su compañero les entendiera, pero le han puesto tanta emoción al asunto que Ion Aramendi no ha podido evitar estallar de la risa. Superado el gemido, los concursantes se han atascado hasta tal punto que han visto como les faltaban menos de 15 segundo y solo superaban a sus rivales por un punto. Con solo 5 aciertos en el marcador y el tiempo corriendo en su contra, los Mozos de Arousa se han puesto muy nerviosos durante su prueba estrella. Por suerte, han conseguido encarrilar la situación.

Los Mozos de Arousa se han convertido en historia reciente de la televisión. Reacción en cadena ccomenzócomo un concurso de baja audiencia que ha sabido sobrevivir y encontrar su hueco en la parrilla de Telecinco, tan cambiante estos últimos años. Además, el programa que presenta Ion Aramendia debe hacer frente a un peso pesado como es Pasapalabra, líder indiscutible de audiencia en su franja.

El público apoya y se divierte con los gallegos pero ya hay algunas voces que quieren ver caras nuevas en el programa. "Yo tengo ganas de ver nuevas caras. Me aburren ya". Aunque, también es cierto que otras voces de la audiencia asegurar que qué será del problema una vez los gallegos lo abandonen. "Si ellos salen, creo que no volveré a ver el programa". "Estoy contigo,yo también,la verdad es que son el alma del programa,sin ellos se termina". "Vivo preocupada, por cómo me sentiré cuando se vayan!".