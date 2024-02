Anabel Pantoja está atravesando por uno de sus momentos más felices y así lo ha demostrado en las redes sociales, donde abundan los mensajes positivos y de ánimo a sus seguidores. Hace poco, compartía unas fotos con su actual pareja, David Rodríguez, aprovechando la celebración de su aniversario como pareja. La sobrina de Isabel Pantoja compartía el siguiente mensaje junto a una foto: "Hace un año, mi vida cambió: GRACIAS".

Su pareja contestó el mensaje también de forma muy cariñosa. "Repetiría todo una y mil veces más". Muchos de los seguidores de ambos aprovecharon para felicitar a la pareja y desearles lo mejor. Desde que están juntos, se les ha visto muy contentos y unidos.

No obstante, rápidamente alguien se dio cuenta de un detalle que pondría todo en duda. Y es que la fecha de la celebración del aniversario de ambos no cuadra con la que se dijo en un primer momento cuando empezaron la relación. Desde un primer momento ya hubo dudas por la rapidez con la que se produjo y porque Anabel se encontraba en otra relación con Yulen Pereira.

Tanto Anabel como David se conocieron de gira acompañando a Isabel Pantoja por Norteamérica. Él en calidad de fisioterapeuta y ella como sobrina y parte del equipo de La Tonadillera. Desde un primer momento hubo una química especial entre ambos, pero justo por esas fechas, Anabel seguía todavía en una relación con Yulen.

Pese a que había rumores de crisis entre Yulen y Anabel, no fue hasta marzo del 2023 cuando oficializaron la ruptura. Desde el principio, por la parte de Anabel, se dijo que fue el propio Yulen el que cortó, ya que no se encontraba cómodo y había perdido la chispa. La propia Anabel detalló, en su momento, que él la dejó en un restaurante de Madrid, suponiéndole un gran trauma en su momento.

Pero las cosas parecen que no sucedieron de esta forma y que un mes antes de la ruptura con Yulen, ya estaba saliendo con David. Bastantes personas le han recordado a la sobrina de Isabel Pantoja que la historia no fue como la contó y que no ha sido una víctima todo este tiempo, sino lo contrario. Anabel, por su parte, ha pasado de los comentarios, dejándolos de lado para disfrutar de un feliz año de relación con David Rodríguez.