La Isla de las Tentaciones está viviendo una de sus ediciones más frenéticas. Este año, ha sido todo locura desde el primer momento, algo que en otras ediciones la cosa empezaba más tranquila y se iba alterando con el paso de los capítulos. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer desde el inicio. Ya en el programa 1, la pareja formada por Alba Casillas y Rober, dejó el programa por sus diferencias, al poco tiempo les siguieron Andrea y Álvaro.

Todos estos inconvenientes le asaltaron encima a Sandra Barneda, presentadora del reality, y se le sumaron al complicado estado de salud que atravesó los primeros días en República Dominicana. "Lo grabé sintiéndome fatal. Me encontraba terriblemente mal grabando y el principio todo era pa-pa-pa", confesó hace poco, al revisitar algunos de los primeros capítulos de esta edición.

"Fui al servicio médico, me hacen un cultivo. Tenía unas anginas que no podía ni tragar con el calor que hacía, me ardía la garganta. Entonces me tuvieron que poner el antibiótico", confirmó la presentadora. El mal estado de salud provocó que casi se viniese abajo al conocer las noticias de los abandonos. "Yo cuando terminé dije: ¿pero y ahora qué hacemos? Se nos acababan de ir dos parejas, ¿qué hacemos?. Nos quedaban tres parejas y estábamos a tomar por saco y además se fueron fulminantemente".

Pero, por suerte, contaba con un fantástico equipo que se encargó de solucionar todos los problemas, además de que ella misma asume que con la enfermedad, todo parecía mucho más grave de lo que realmente era. La catalana también habló de las complicaciones de grabar en República Dominicana, donde las altas temperaturas lo hacen un poco más complicado que de normal.

"Para mí uno de los momentos más bonitos y más difíciles al final es el desembarco porque es el momento en el que yo voy a conocer a las parejas y es un día de grabación muy largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol". Antes de que los concursantes no entran en las villas, tienen que grabar la llegada y los planos recurso de paseos por la playa y poses sobre la ardiente arena, algo que parece sencillo, pero que se acaba volviendo un completo tormento.

"Cada vez que me dicen, 'aléjate, aléjate y descalza', me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Además, te dicen que no vayas por la zona que está mojadita y que disimule y ande con elegancia. Tampoco es que lo consiga mucho, pero lo intento y me arden los pies", explicó. Lo cierto es que para que La Isla de las Tentaciones haya llegado a ser el fenómeno fan en el que se ha convertido, es necesario pasar por intensas horas de grabación hasta conseguir el mejor producto para ofrecer a los espectadores.