El entorno cercano a Antonio Tejado está todavía en shock tras su entrada en prisión por pertenecer presuntamente a una banda criminal dedicada al robo de viviendas de lujo en Sevilla, y ser el supuesto autor intelectual del asalto a la casa de su tía María del Monte el pasado mes de agosto.

Y a pesar de que prefieren mantenerse alejados de los focos en este durísimo trance, sí han reconocido que estaban al tanto de que el ex de Chayo Mohedano podría estar llevando a cabo algún tipo de acción 'delictiva' motivada por sus malas compañías y por sus adicciones al alcohol y a las drogas.

Unos problemas de los que Antonio habló en 2019 y que se habrían agravado en los últimos años a raíz de dejar la televisión, hasta el punto de que diferentes medios de comunicación apuntan a que consumiría una botella de whisky al día.

Adicciones de las que ha hablado Tamara Gorro, que trabajó mano a mano con él durante meses en 'Mujeres, hombres y viceversa' y que ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' que iba al programa "muy afectado por las sustancias". "Se ponía muy agresivo en su forma de hablar, y yo no lo veía drogarse con mis ojos pero no hacía falta ver para saber que estaba perjudicado. Todos los compañeros lo comentábamos e incluso había veces que había que darle un toque para que aflojara" ha asegurado.

"Yo estoy alucinando como todo el mundo. Esto me ha dejado... Yo no me llevaba mal con él, era un compañero y no tengo ni idea de si tenía malas compañías porque le perdí la pista, pero le recuerdo muy acelerado" ha añadido Tamara ante los micrófonos de Europa Press.

Sobre cómo fue la experiencia de trabajar con Antonio, la influencer reconoce que tuvieron "momentos buenos en directo" y que, aunque "nunca tuve amistad con él, tampoco tuve problemas. Bueno, alguna movidilla un poco más así por alguna actitud suya hacia personas a las que yo tenía mucho cariño".

"Ese ímpetu sabemos de qué venía provocado, todos somos conscientes, pero yo por quién lo siento es por María del Monte y por Inma Casal, que lo están pasando muy mal. Ha sido un palo" ha concluido.