Adiós a Bizum: esto es lo que pasa si lo haces en el extranjero o haces un envío a un estudiante Erasmus

Bizum es el medio de pago más popular en España y una prueba de ello es que ya cuenta con más de 24 millones de usuarios en todo el país, siete años después de su fundación en 2016. Ahora que acaba de comenzar el verano, mucha gente ya está pensando en irse de vacaciones al extranjero. Aquí estamos acostumbrados a usar Bizum diariamente, enviando y recibiendo dinero con una facilidad pasmosa y sin necesidad de llevar efectivo encima. Sin embargo, ¿se puede usar Bizum fuera de España?

Desde la plataforma aseguran que sí. Sí se puede utilizar Bizum fuera de España, pero hay una serie de requisitos esenciales que se deben cumplir, ya que no está disponible para todos los casos.

Bizum desde el extranjero

Según explicna desde la propia página de Bizum, "cuando abres cuenta en un banco, por cuestiones de seguridad, te piden que asocies un número de teléfono a esta cuenta. Y ese número es el que se vincula a tu usuario de Bizum. Por lo que, independientemente de que tu cuenta sea española o andorrana, no pasa nada si tu número de teléfono tiene otro país de origen. Es decir, el uso de Bizum Pagos Internacionales depende de la cuenta bancaria a la que esté asociada tu móvil y no del origen del número de teléfono si Esto quiere decir que, si te compras un teléfono nuevo fuera de España a Andorra con un número extranjero, no habrá problema, siempre y cuando osociemos ese teléfono a un IBAN español o andorrano

Consejo de Bizumer sobre Bizum Pagos Internacionales

Cuando operas dentro de la zona eura, las compañías telefónicas incluyen en sus tantas el roaming internacional, lo que significa que puedes mantener tu linea española, con tu contrato actual y usar datos y llamadas sin coste adicional durante tu estancia por Europa Por lo que puedes usar Bizum Pagos internacionales con tranquilidad

Usos de Bizum Pagos Internacionales

Ahora que eres conocedor de todos los usos de Bizum Pagos Internacionales, te contamos en detalle en qué momentos puedes utilizarla:

Regalos desde la distancia. No importa si el cumpleaños de una persona te pilla de viaje. Envía un Bizum con tu parte del regalo desde donde estés y LISTO.

Envíos de dinero a estudiantes de Erasmus. Esto modalidad de Bizum Pagos internacionales, también es muy útil para esos padres que quieren echar una mano a sus hijas que están estudiarido en el extranjero

Seguir apoyando a tu ONG española. ¿Estás fuera y te preocupa no seguir ayudando a tu ONG de siempre ¡Que no cunda el panicol Da igual el pais en el que estés, ya que con tu cuenta bancaria española a andorrana podrás seguir haciéndola de la misma forma