Alba Carrillo tira de la manta sobre su affair con un compañero de trabajo: "Cuando sales, la lías parda"

Hace más de un año del affair que Alba Carrillo tuvo con un compañero de trabajo y que, al final, le costó ser despedida de forma fulminante de la cadena en la que trabajaba. Pues bien, la colaboradora, que triunfa ahora en un talent culinario para TVE, ha decidido tirar de la manta y contarlo todo: "Cuando sales, la lías parda".

Y ha sido durante la emisión del programa en el que está trabajando Alba Carrillo y al hilo de una pregunta que le hizo el jurado sobre si era muy fiestera o no. Alba Carrillo aseguró que no era muy fiestera, pero que cuando salía "lo doy todo". A esto que Terelu Campos, que estaba escuchando la conversación, aseguró que "cuando sales, la lías parda". Así que Alba Carrillo decidió contar su liada pardísima, una fiesta de la productora para la que trabajaba entonces en la que tuvo un tonteo con un compañero de trabajo. "Bueno, tuve una muy mala experiencia en una fiesta de empresa y, bueno, siempre hay alguna grandísima alma caritativa que tiene una cámara y te mete en un lío que no veas", contaba ante las cámaras.

Para terminar el asunto, Alba Carrillo aseguró que "luego, claro, la valentía brilló por su ausencia y, como decía María Félix: 'Usted niegue haber ido a la fiesta aunque le pillen con confeti en los calzones'. Pues así". Finalmente, explicó que "para mí no compensó absolutamente nada lo que sufrí para lo que fue...".

Notoriedad

Alba Carrillo, natural de Madrid y nacida en 1986, alcanzó la notoriedad en 2007 gracias a su destacada participación en "Supermodelo", donde logró asegurar la cuarta posición. Este concurso marcó un punto de inflexión en su carrera, abriéndole las puertas tanto al universo de la moda como al ámbito televisivo. Inicialmente, se desempeñó como colaboradora en "Amigas y conocidas", para luego transitar por los platós de programas como "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" y "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida personal también ha sido objeto de interés, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con varios personajes conocidos. Entre sus parejas figuran nombres como Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera. En 2011, dio la bienvenida a su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, quien ahora cuenta con once años.