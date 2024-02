El récord mundial de Orestes Barbero en Pasapalabra: "7.800"

Pasapalabra no sería el programa que es hoy si no fuera por la implicación de sus concursantes. El ya histórico concurso de Telecinco ha conseguido ganarse la fama a base de crear un formato dinámico, con invitados de renombre y concursantes con un conocimiento asombroso.

De este reducido grupo que llenó de riqueza Pasapalabra formó parte Orestes Barbero. El concursante, de origen Burgalés, ha pasado a formar parte del "hall of fame" del programa de Antena 3 -anteriormente de Telecinco-. Su extensísima participación forjó un duelo que mantuvo engnachados a los espectadores hasta el último día. Orestes y Rafa Castaño mantuvieron en vilo a la audiencia entre sillas azules, aciertos en los últimos segundos, anuncios inesperados... hasta que un día, con premio aviso de la cadena de que algo imortane iba a ocurrir, Rafa firmó el final de los dos llevándose el millonario bote.

Récord mundial

Esta dolorosa derrota de Orestes no le hizo bajar los brazos y poco después firmó por otro programa de gran calibre intelectual: El Cazador. El burgalés se unió a la camada de fichajes que Televisión Española recopiló para su concurso y que ya habían marcado una época en Saber y Ganar, Pasapalabra, etc. No obstante, antes de abandonar el programa que le dio a conocer, dejó su nombre grabado con un récord insólito que le posicionó como el mejor del mundo.

¿En qué consiste este hito? Pues que se convirtió en el concursante que más tiempo duró en Pasapalabra: 360 programas en total en los que firmó 7.800 aciertos.

Su etapa en El Cazador

Ahora el concursante disfruta de su posición de ventaja en 'El Cazador', donde ya en un pasado concursó y consigiuó llevarse 30.000 euros. A la vez, continúa con sus estudios de Filosofía en la Universidad. A pesar de que su agenda sea bastante apretada, parece que el concursante sabe cómo llevar las cosas para atender a todas las citas y que la organización es bastante más sencilla que durante sus tiempos en Pasapalabra.