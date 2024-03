El exnovio de Alejandra Rubio carga las tintas contra la hija de Terelu: "Fue un ataque constante"

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, está en la diana de la prensa del corazón. Pero no por su relación con el hijo de Mar Flores, sino por todo lo que está ocurriendo a raíz de que se conoció esta relación. Y es que al hilo de ella ha surgido el ex de la hija de Terelu, quien parece reclamar su sitio en esta polémica. ya que la propia Alejandra negó que hubiesen tenido una relación amorosa. Él por su parte, carga las tintas contra la hija de Terelu asegurando que "fue un ataque constante".

El exnovio de Alejandra habló esta mañana en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, dando la réplica a Alejandra que hizo lo propio en la tarde del jueves en Así es la vida. "Eella era la que decía que éramos novios”, aseguraba el joven, apuntando que "no ha hecho nada bien” porque “dice que no me ha negado, pero hasta ayer no me conocía”.

Por su parte, Alejandra Rubio se quejó de que otros hablasen de su vida amorosa cuando ni siquiera ella quería hablar de ello.

Sin embargo, todo apunta a que esta polémica seguirá viva durante varios días.

Nueva Telecinco

Vamos a ver y Así es la vida son dos de los programas de la nueva Telecinco tras la cancelación de Sálvame. El primero sustituyó al Programa de Ana Rosa, que se reinventó como TardeAR en las tardes de Telecinco. Al final, y sin Ana Rosa Quintana al frente, Joaquín Prat ha sabido llevar las riendas de las mañanas de Telecinco, convirtiéndose en todo un rey de las mañanas. Un puesto en el que está en liza con Jaime Cantinzano, quien presenta en TVE Mañaneros. Como única reina, ya que no tiene competencia femenina, se queda Susana Griso y su Espejo Público en Antena 3.

En cuanto a Así es la vida, fue un programa que surgió justo cuando terminó Sálvame y, en principio, solo iba a durar el verano mientras se ponía en marcha TardeAR. Sin embargo, los buenos datos de audiencia hicieron que la cadena siguiera apostando por ellos y todavía hoy se mantienen en la antesala de TardeAR.