El arquitecto de los famosos roto tras una muerte muy cercana: "Mi mundo hoy ya es otro para siempre"

El conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, está roto tras una muerte muy cercana y, aún así, le ha querido rendir un bonito homenaje en sus redes sociales: "Mi mundo hoy ya es otro para siempre".

Y es que Joaquín Torres ha perdido a su madre. Un fallecimiento del que ya dio cuenta este sábado en sus redes sociales y este domingo ha vuelto a las redes, esta vez, para rendirle homenaje. Así, publica una emotiva fotografía con su madre acompañado de un texto, donde muestra cómo le ha afectado esta gran pérdida. "No hace ni 24h. que mamá se fue. Mi mundo hoy es otro ya para siempre. Mi casa, mi calle... Mi mundo se apagó sin remedio. Amarillos, naranjas, azules, verdes... se han transformado en tonos sin vida", escribe.

El arquitecto de los famosos sigue su homenaje en las redes sociales señalando que "exactamente mi vida se fue un poco con ella. Le prometí que se podia irtranquila, que yo estaba preparado. y que meocuparia de mi padre hasta su último aliento. Siento tal vacio que no se si podre cumplir lo prometido".

Joaquín Torres también quiso agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido.

Publicación de Joaquín Torres. / Instagram de Joaquín Torres @acerojoaquintorres

Joaquín Torres, nacido en Barcelona en 1970, experimentó desde su juventud el traslado de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su educación transcurrió en el Liceo Francés, y más tarde completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, tras culminar su formación, fundó el estudio A-cero junto a colegas, incluyendo a su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares. Este nombre, A-cero, evoca sus inicios fundamentales.

Desde sus primeros pasos, Joaquín Torres y su equipo forjaron una filosofía arquitectónica moderna, fuertemente impregnada de influencias artísticas, especialmente de la escultura. Fusionaron la inspiración de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus propias experiencias personales, creando así una identidad única que se manifestó desde sus primeros proyectos. Tras un periodo inicial centrado en Madrid, sin descuidar los numerosos proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos monumentales en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3, y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Expansión

Marcando el camino hacia la expansión, A-cero ha fortalecido sus divisiones de interiorismo y paisajismo, además de emprender un ambicioso proceso de internacionalización, con presencia en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se materializó al ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, resultando en proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

En la actualidad, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. También incursionaron en el diseño de mobiliario y otros elementos, contando con una fábrica en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.