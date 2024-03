La mujer de Dani Alves la lía en las redes sociales: "Renovaría energías"

Tras la condena del futbolista Dani Alves, son muchos los que se han pronunciado al respecto. Pero sin duda uno de los pronunciamientos más esperados era el de su mujer, Joana Sanz, que siempre ha defendido la inocencia de su marido. Sin embargo, con esta reacción la modelo la ha liado gorda, tal y como aseguran en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco: "Renovar energías".

Y es que, según aseguran, Joana Sanz hizo una publicación en redes sociales de muy mal gusto donde parece mofarse de la víctima de su marido. "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared, renovaría energías", reza el mensaje que ha compartido Fiesta tanto en su emisión en televisión como en la web de la cadena.

La supuesta publicación de Joana Sanz en las redes sociales que ha publicado Fiesta. / Telecinco

Pero, ¿se trata de su perfil real? ¿La estará suplantando otra persona? Cuesta creer que la modelo haya hecho esta publicación.

Modelo

A los 17 años, Joana Sanz se alzó con el título en el concurso Supermodel of the World, organizado por la renombrada agencia estadounidense Ford, marcando así el inicio de su destacada carrera como modelo.

Con una amplia trayectoria, la modelo ha colaborado con prestigiosas marcas que incluyen nombres como Jimmy Choo, YSL Beauty, L'Oréal Hair, Philip Plein, Yamamay, Ermanno Scervino, Sony Xperia y Samsung. Su impacto internacional se refleja en su participación en desfiles para reconocidas empresas como Calzedonia, Etam, Lanvin, Reem Acra, Zuhair Murad Haute Couture y Ralph & Russo Haute Couture, tal como detalla en su sitio web personal.