Alerta por el estreno de Supervivientes y preocupación por algunos concursantes: "Huracán en Honduras"

Dentro de muy, muy poco tiempo, nuevos famosos cambiarán sus acomodadas vidas por las playas de Honduras y ese sol abrasador que azota los Cayos Cochinos. ‘Supervivientes 2024’ está a punto de comenzar y en este listado oficial iremos desvelando a todos los concursantes.

En pocas semanas, Laura Madrueño recibirá a una nueva tanda de participantes que, seguro, nos harán disfrutar a lo grande.

Huracán en Honduras

Telecinco ha sido claro. se viene" tremendo huracán en Honduras y no es que tengamos información climatológica privilegiada con días de antelación, sino que una de las concursantes confirmadas va a ser una auténtica bomba que lo va a poner todo patas arriba".

Hablamos de Aurah Ruiz, la última confirmada, una mujer que cada vez que ha pisado un plató o un reality show, lo ha revolucionado por completo. Es puro fuego y su personalidad es tan explosiva que, seguro, se convierte en protagonista de más de un rifirrafe.

Sin embargo, hay que recordar que no siempre fue un animal televisivo y que llegó a nuestras vidas bastante tímida y comedida. A ritmo de ‘Love Never Felt So Good’ de Justin Timberlake y Michael Jackson, Aurah Ruiz bajó las escaleras del programa del amor por primera vez hace justo una década, en el año 2014, y lo hizo para conquistar a Ángel Vico.

Es cierto que aterrizó tímida en Telecinco y con un perfil muy bajo, pero, sin apenas hablar, consiguió enfadar a dos auténticos torbellinos televisivos: Patricia Steisy y Samira Jalil, dos de las prentedientas favoritas del tronista.

Emma García no dudó en darle una cálida bienvenida a la nueva aspirante a conquistar el corazón del de Benidorm y alabó lo “guapa” que era. Por su parte, Ángel Vico no pudo evitar mostrar lo nervioso que estaba y explicó que ya la conocía.

“Me he puesto nervioso porque es una sorpresa. Yo a esta chica la pedí cuando empecé el trono, hace tres meses”, declaró. Confesó que la había escrito por Twitter y que la había invitado meses atrás a conocerlo en el programa.

Las pretendientas estaban de lo más mosqueadas y querían indagar sobre qué había ocurrido entre ellos. Para callar bocas, el tronista explicó que se habían conocido en un bolo, pero que él, cuando supo que ella quería conquistarlo, le pidió que se fuera y que se pusiera en contacto con ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para hacer el casting.

Vuelve la aventura

El próximo jueves regresa la aventura más extrema jamás vista en televisión. Y es que es el estreno, nada más y nada menos, que de 'Supervivientes'. Marta Flich lo ha recordado en plató durante la gala final de 'Gran Hermano Dúo 2' de este domingo. Posteriormente ha dado paso a Laura Madrueño, que repite como presentadora por segundo año consecutivo desde Honduras y quien ya se encuentra en Cayos Cochinos.

"Muy buenas noches a todos, desde Honduras, desde los Cayos Cochinos", comenzaba diciendo la presentadora. "Como veis ya estoy preparada para llegada de nuestros supervivientes. Este año tenemos un casting maravilloso que nos va a regalar grandes momentos y además tenemos más de cien juegos preparados para verlos competir sobre la arena, que es lo que más nos gusta", añadía.